USA varují před životu nebezpečnou energetickou krizí v EU

Americký pověřenec pro energetický dohled Amos Hochstein apeluje na Moskvu, aby přiváděla do Evropy více plynu. Zároveň varuje před zneužitím současné situace coby politické zbraně. Rychle rostoucími cenami se zabýval summit EU, štafetu nyní převzali příslušní ministři členských států.

Americká vláda Joe Bidena se opakovaně ostře opřela do provozovatelů plynovodu Nord Stream 2 a vyzvala Rusko, aby zvýšilo dodávky plynu do Evropy. Amos Hochstein, zvláštní pověřenec Bílého domu pro globální energetickou bezpečnost, označil současný trend strmého zvyšování cen energií za jev, který může mít “životu nebezpečné” důsledky. Pokud zasáhne Evropu tvrdá zima, varuje Hochstein, může v některých členských státech unie nastat situace, kdy mohou být nedostatky v zásobování teplem a elektřinou tragické. “V Evropě sledujeme ceny, jaké jsme ještě nezažili,” uvedl pověřenec.

USA jsou toho názoru, že s danou situací může něco udělat pouze jediná země, a to Rusko. “Není pochyb o tom, že tento stav může zlepšit výhradně Moskva,” cituje špičkového amerického diplomata německý deník Handelsblatt. Za pravdu mu dala i Mezinárodní agentura pro energii (IEA), jejímž zřizovatelem je OECD.

Rusko by podle těchto zdrojů mohlo zvýšit těžbu a dodávky plynu, přičemž by k těmto opatřením mělo přistoupit co nejdříve. “Za tímto účelem by mělo maximálně využít všechny dostupné plynovody,” dodal Hochstein.

O rýsující se krizi v energetice jednali v závěru minulého týdne prezidenti a premiéři států Evropské unie na summitu v Bruselu. Údajně se shodli na společném plánu, jak se vyrovnat s rychlým růstem cen energií a jeho dopadem na obyvatele s tím, že jednotlivé státy by měly urychleně využít možnosti nabízené Evropskou komisí včetně cílených a krátkodobých daňových úlev či finanční podpory obyvatel či firem. Dlouhodobější opatření, mezi něž komise řadí třeba společné nákupy plynu či budování strategických rezerv, by podle lídrů měla vést k zajištění dostupných cen energie, spolehlivosti dodávek a pomoci v přechodu ke klimatické neutralitě. Podle některých politiků však EU k žádnému řešení nedospěla a nabízí jen dílčí recepty.

O dalším postupu jednají dnes ministři s odpovědností za energetiky s eurokomisařkou Kadri Simsonovou v Lucemburku. Panuje představa, že by EU měla urychleně převést do praxe plány, které umožní členským státům snížit dopad prudkého zdražování energií na obyvatele a firmy a zajistit cenově dostupné energie do budoucna. Národní vlády však nejsou jednotné v tom, jak moc kvůli současným vysokým cenám zasahovat do fungování unijního trhu. Některé země v čele s Francií a Španělskem volají po změně určování cen elektřiny, český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zase před jednáním požadoval lepší dohled nad trhem s emisními povolenkami.