USA uvolní omezení v řádu týdnů, nezasáhnou dál do dopravy

Washington - Spojené státy chtějí uvolnit celostátní omezení zavedená kvůli šíření koronaviru v řádu týdnů, nikoliv měsíců. Zároveň se nechystají zavádět nová omezení dopravy, a to ani té domácí. Podle agentury Reuters to v noci na dnešek prohlásil prezident Donald Trump.

Prezident řekl, že úřady na konci 15denního preventivního plánu vyhlášeného 16. března zváží, zda by nemohly omezení uvolnit alespoň v místech, která jsou nákazou méně zasažena. V domácích ohniscích onemocnění, kterým je například stát New York, by pak omezující opatření platila nadále. O jejich míře a trvání by rozhodovali tamní guvernéři.

Při rozhodování o zavádění či prodlužování omezení je potřeba brát v úvahu dopad na zaměstnanost a vliv karantény na psychické zdraví obyvatel, řekl Trump. Zároveň prohlásil, že jeho administrativa nedovolí, aby epidemie nemoci COVID-19 vyústila v trvalý problém pro americkou ekonomiku.

Nákaza totiž podle něj bude mít velký dopad na místní hospodářství i v případě, že USA omezení částečně zruší. Země proto nutně potřebuje mimořádný finanční balíček, který právě projednává Kongres, řekl prezident. Opoziční demokraté však republikány navržené opatření několik dní blokují v Senátu, protože nesouhlasí s některými jeho částmi. Trump prohlásil, že zákonodárci z obou politických stran jsou nyní již "docela blízko" dohody ohledně balíčku, jehož hodnota by podle některých zákonodárců mohla převýšit dva biliony dolarů (51,65 bilionu korun).

Podle Trumpa jsou požadavky lékařů na izolaci občanů příliš příkré. Kdyby to bylo na doktorech, nechali by zavřít celý svět a požadovali by, aby to tak zůstalo několik let, řekl. "Víte, že to udělat nemůžete, a zejména ne v první ekonomice světa," dodal. Podle něj by to vytvořilo větší problém, než je ten původní. Na dotaz, zda ho lékaři v jeho týmu v tomto názoru podporují, odpověděl záporně.

Od vyhlášení opatření minulý týden se počet nakažených v USA znásobil patnáctkrát a newyorské nemocnice jsou na pokraji krize. Starosta města Bill de Blasio v neděli řekl, že pokud nemocnice nedostanou další ventilátory, budou umírat lidé, kteří umřít nemusí. V USA je na 44.000 potvrzených případů koronaviru a přes 550 úmrtí, přičemž v pondělí denní nárůst mrtvých poprvé přesáhl stovku. Trump prohlásil, že v zemi podle něj koronaviru podlehne méně než jedno procento nakažených.

S předčasným rušením ochranných opatření z obav o stav ekonomiky nesouhlasí ani Trumpův spojenec, republikánský senátor Lindsey Graham. "Doporučoval bych řídit se radou lékařů o tom, jak si s virem poradit. Bude dobré, pokud snížíme tlak na ekonomiku, ale zaměřil bych se především na řešení problému s virem. Ekonomické důsledky budeme muset protrpět," řekl Graham.

Pozornost vzbudil svými výroky i devětašedesátiletý texaský senátor Dan Patrick, když prohlásil, že staří lidé raději zemřou, než aby nechali COVID-19 poškodit americkou ekonomiku. V pořadu televize Fox News prohlásil, že by sám raději zemřel, než by dopustil, aby zdravotní opatření poškodila americké hospodářství. Podle něj "mnoho prarodičů" smýšlí jako on. "Chci říci: vraťte se do práce, vraťte se ke svým životům. Dívejme se na to rozumně a my, kterým je 70 a více, my se o sebe postaráme. Neobětujte tuto zemi, to nedělejte," řekl Patrick, jemuž bude v dubnu 70 let.

Pondělní Trumpovy výroky ocenil a řekl, že ho povzbudily. "Nechci, aby byla obětována celá zem...prožíváme ekonomický kolaps," řekl.

Trump je znám svou nedůvěrou ve vědecká fakta. Doktorka Deborah Birxová, která v jeho administrativě koordinuje postup vůči koronaviru, uvedla, že údaje z Evropy svědčí o tom, že 99 procentům lidí, kteří na koronavirus zemřeli, bylo více než 50 let a že mnozí měli ještě jiné zdravotní problémy. "To nemění nic na tom, že je třeba chránit staré lidi," řekla Birxová.

Stát Washington omezil pohyb lidí, Kalifornie zpřísňuje opatření

K americkým státům, které kvůli šíření koronaviru omezily volný pohyb obyvatel, se dnes přidal i stát Washington. Stát na západním pobřeží USA s více než sedmi miliony obyvatel je po New Yorku, New Jersey a Kalifornii čtvrtým nejpostiženějším. Koronavirem SARS-CoV-2 se tu podle údajů agentury Reuters nakazily přes dva tisíce lidí, 110 jich nemoci COVID-19 podlehlo. Opatření proti šíření viru zpřísnila také Kalifornie, která uzavřela parkoviště v blízkosti pláží a parků.

"Toto je lidská tragédie rozměrů, které si stále neumíme představit. Je načase se někam zašít, abychom tento boj vyhráli," uvedl guvernér státu Washington Jay Inslee. Ve snaze zabránit šíření nákazy nařídil uzavřít všechny obchody vyjma těch s potravinami, lékáren, bank či čerpacích stanic.

Washingtonský guvernér vydal také nařízení, kterým omezil pohyb obyvatel na veřejnosti na nejnutnější případy. Procházky jsou nadále povolené, lidé na nich ale musí udržovat odstup jeden od druhého. Opatření budou platit do 6. dubna.

Už minulý týden musely ve státě Washington zavřít všechny restaurace, bary, zábavní podniky a sportoviště. Zakázaná jsou také shromáždění většího počtu lidí.

Omezení volného pohybu se týkají už zhruba třetiny Američanů. Kromě Washingtonu ho zavedly i státy New York, Kalifornie, Connecticut, Illinois, New Jersey, Ohio, Delaware, Maryland a Louisiana. V jiných státech jsou v karanténě některá města.

Nejpostiženějším státem v USA je nyní New York, který hlásí přes 20.000 potvrzených případů nákazy a 157 mrtvých. Na druhém místě je New Jersey s více než 2800 nakaženými a 27 mrtvými. Před čtvrtým státem Washingtonem je ještě Kalifornie, která má přes 2200 potvrzených případů a 43 mrtvých.

Právě v Kalifornii, která minulý týden zavedla celostátní karanténu, dnes opatření ještě zpřísnili. Guvernér Gavin Newsom nařídil uzavřít všechna parkoviště u pláží a veřejných parků. O víkendu totiž podle něj lidé navzdory karanténě vyrazili hromadně k moři a do přírody. Okres Los Angeles uzavřel parkoviště u pláží v oblastech Santa Monica, Venice a Malibu už v pondělí. Newsom dnes obyvatele vyzval, aby používali "zdravý rozum" a zůstali doma.

Celé Spojené státy mají téměř 44.000 potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Jsou tak po Číně a Itálii zemí s nejvyšším počtem potvrzených infikovaných. Obětí nemoci COVID-19 zaznamenaly USA přes 550.