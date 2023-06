USA uvedly, že čínská válečná loď téměř narazila do jejich plavidla

Washington - Americké námořnictvo informovalo, že čínská válečná loď v Tchajwanské průlivu provedla nebezpečný manévr v blízkosti jeho plavidla. Na videu zveřejněném indopacifickým velitelství je vidět, jak překřížila dráhu, po které americký torpédoborec plul. Agentura Reuters čínský manévr nazvala riskantním incidentem, který se odehrál na pozadí zhoršujících se vztahů mezi Washingtonem a Pekingem.

Americký torpédoborec USS Chung-Hoon a kanadská fregata HSMC Montreal byly podle USA v sobotu na "rutinní" plavbě Tchajwanským průlivem, když americké lodi dráhu překřížilo rychle plující čínské plavidlo. Lodě se k sobě přiblížily na vzdálenost 137 metrů. Torpédoborec Chung-Hoon nezměnil kurs, ale zpomalil. Na videozáznamu je slyšet mužský hlas, který v angličtině ve vysílačce nejspíše varuje čínskou loď "před pokusy o omezení svobody plavby", píše agentura Reuters. Nahrávce je ale špatně rozumět.

Čína se k tomuto incidentu zatím přímo nevyjádřila. V sobotu ovšem čínská armáda kritizovala Spojené státy a Kanadu za to, že ji společnou plavbou Tchajwanským průlivem "záměrně provokovaly". "Čím silnější bude provokace za strany Spojených států, tím důraznější budou čínská protiopatření," cituje Reuters jednoho čínského vojenského komentátora.

Jde o druhý takový incident za poslední dny. Koncem května čínský bojový letoun provedl "zbytečně agresivní" manévr v blízkosti amerického vojenského letadla v mezinárodním prostoru nad Jihočínským mořem.

"Přijde mi, že Peking nařídil své armádě, aby reagovala asertivněji na to, co považuje za narušování ze strany USA a jejich spojenců," řekl Derek Grossman, analytik specializující se na obranu z amerického institutu RAND Corporation. "Čína takto zvyšuje šance, že někdo situaci špatně odhadne - a letadla nebo lodě se náhodou srazí, a to by mohlo eskalovat do ozbrojeného konfliktu," varoval tento analytik.

Tchajwanské ministerstvo obrany v neděli incident vyvolaný čínskou lodí označilo za "provokaci" a uvedlo, že povinností všech demokratických a svobodných zemí je udržovat mír a stabilitu v průlivu, který tento ostrov odděluje od Číny.

Peking považuje Tchaj-wan za součást svého území, což vláda v Tchaj-peji odmítá. Komunistická Čína zesiluje svůj politický i vojenský tlak s cílem přinutit Tchaj-wan se jí podrobit. Součástí této taktiky jsou i pravidelná vojenská cvičení v blízkosti ostrova.