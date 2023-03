USA uvalily sankce na občana Slovenska za pokus prodat zbraně z KLDR do Ruska

Washington - Americké ministerstvo financí oznámilo, že uvalilo sankce na slovenského občana, který se podle něj pokusil zprostředkovat prodej severokorejských zbraní Rusku. Ašot Mkrtyčev (v anglickém přepisu ministerstva financí USA jako "Ashot Mkrtychev") údajně koncem roku 2022 a začátkem letošního roku spolupracoval se zástupci KLDR, od kterých se měl pokusit získat kolem 20 druhů zbraní a munice a ty posléze prodat Rusku výměnou za "komerční letadla, suroviny a další zboží" pro Severní Koreu. Rusko bylo podle informací amerického ministerstva připravené dohodu uzavřít a obdrženými zbraněmi a municí nahradit vybavení, které ztratilo v bojích na Ukrajině.

"Rusko na Ukrajině od začátku války (24. února 2022) přišlo o více než 9000 kusů těžké vojenské techniky. Částečně i díky mezinárodním sankcím a exportním omezením se (ruský prezident Vladimir) Putin snaží stále zoufaleji tuto techniku nahradit," okomentovala opatření ministryně financí Janet Yellenová. Ruská jednání s lidmi jako Mkrtyčev podle Yellenové ukazují, že Putin se obrací na dodavatele "poslední instance" jako jsou KDLR a Írán.

Sankce amerického ministerstva financí znamenají pro Mkrtyčeva zmrazení jeho veškerého majetku ve Spojených státech. Postih pak podle ministerstva může čekat i instituce či osoby, které by mu mohly pomoci sankce obejít, nebo s ním uzavřou "určité transakce".

O možných dodávkách zbraní z KLDR do Ruska informoval Bílý dům už loni v listopadu. USA tehdy uvedly, že mají informace o tajných dodávkách značného množství dělostřeleckých granátů z KLDR do Ruska a americká rozvědka o tomtéž informovala už loni v září. Severokorejská tisková agentura KCNA to tehdy s odvoláním na nejmenovaného představitele ministerstva obrany KLDR popřela a uvedla, že Severní Korea neprodala Rusku zbraně a nemá to v plánu ani v budoucnu.

Muž podobného jména, bývalý obchodník se zbraněmi ázerbájdžánského původu, Ašot Mrktyčev přitom figuruje v několika slovenských kauzách z uplynulých 15 let. Slovenský server Pluska.sk v roce 2021 připomněl, že byl obžalovaný z objednávky vraždy v roce 2002, kterou měl údajně odstranit konkurenta v obchodě se zbraněmi a vojenským materiálem. Do vězení jej však poslal soud v Prešově jen za maření spravedlnosti, údajný podíl na vraždě mu prokuratura neprokázala, plyne z textu serveru Nový čas z roku 2010, kdy už byl tento muž opět na svobodě.

Ruské velvyslanectví ve Washingtonu ani severokorejské zastoupení při OSN zatím nereagovalo na žádost o komentář, uvádí Reuters.