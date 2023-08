USA uvalily sankce na muže spojené s ruskou FSB a pokusem o otravu Navalného

Washington - Americké ministerstvo financí uvalilo sankce na čtveřici Rusů spojených s tajnou službou FSB a otravou opozičníka Alexeje Navlalného v srpnu 2020. Úřad to dnes oznámil na svém webu. Sankce dotyčným mimo jiné zmrazí veškerý majetek v USA, znemožní jim získat americká víza a zakazují Američanům i osobám cestujícím přes USA s muži navazovat obchodní vztahy.

"(Ruskému prezidentovi) Vladimiru Putinovi dnes připomínáme, že následky nemá jen vedení nevyprovokované války proti Ukrajině, ale také porušování lidských práv ruských občanů. Pokus o vraždu Alexeje Navalného je projevem toho, jak Kreml pohrdá lidskými právy," uvedl náměstek ministerstva financí pro terorismus a finanční zpravodajství Brian Nelson.

Sankcionovat ruské občany za porušování lidských práv umožňuje americké vládě takzvaný Magnitského zákon. Čtyřmi sankcionovanými Rusy jsou operativci FSB Alexej Alexandrov, Vladimir Osipov, Vladimir Panjajev a Konstantin Kudrjavcev. Všichni čtyři se na americkém i britském sankčním seznamu objevili už v srpnu 2021, rok po otravě Navalného.

Zpráva o nových sankcích přichází dnes necelé dva týdny poté, co ruský soud Navalného odsoudil na dalších 19 let vězení za nová obvinění z extremismu. Jeden z nejhlasitějších ruských oponentů prezidenta Putina nová obvinění označuje za podobně vykonstruovaná a politicky motivovaná jako ta, kvůli kterým byl odsouzen už dříve. Tresty ho podle něj a jeho příznivců mají udržet za mřížemi a mimo politiku. Ruské úřady Navalného uvěznily v lednu 2021 hned po návratu z Německa, kde se léčil z otravy novičokem. Kreml, jemuž je tajná služba FSB podřízená, odmítl, že by měl na otravě podíl a zpochybňuje, že se vůbec stala.