Moskva - Spojené státy nepřipravují vojenský zásah proti režimu venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, jak Rusové naznačují, chtějí proti němu ale ještě více zvýšit politický tlak. Dnes to podle agentury Reuters prohlásil zvláštní zmocněnec USA pro Venezuelu Elliott Abrams.

Na možnost amerického vojenského vpádu do Venezuely dnes po setkání s venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou v Moskvě upozornil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Uvedl také, že USA se chystají nakoupit v jisté východoevropské zemi zbraně, které pak hodlají dopravit do blízkosti Venezuely. Abrams nicméně prohlásil, že Washington žádnou vojenskou intervenci nepřipravuje.

Americký zmocněnec dále řekl, že USA budou pokračovat v nátlaku na Madura. Jako příklad zmínil rozšíření zákazu cestování do USA pro desítky osob spojovaných s venezuelským autoritářem. Washington rovněž společně s dalšími státy zvažuje možnosti, jak proti venezuelskému režimu kolektivně postupovat.

Uvedl také, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa debatuje o návrhu, který by Venezuelanům v USA poskytl dočasný ochranný status. Díky tomu by mohli v USA dočasně žít a pracovat. Rozhodnutí v této věci ale podle Abramse ještě nepadlo.

Abrams dále vyjádřil obavy, zda se bude moci venezuelský opoziční lídr Juan Guaidó, kterého šedesátka států od ledna uznala prezidentem s úkolem uspořádat svobodné volby, bezpečně vrátit do země. Guaidó před týdnem odjel na diplomatickou misi do Kolumbie, poté do Brazílie a dnes přijel do Paraguaye, kde řekl, že v posledních dnech opustilo Madurovu stranu na 600 vojáků. Ještě dnes Guaidó odjede do Argentiny, kde se setká s tamním prezidentem Mauriciem Macrim.

Lavrov: USA koupí kvůli venezuelské krizi východoevropské zbraně

Spojené státy se v nejbližší době chystají nakoupit v jisté východoevropské zemi zbraně, které pak hodlají dopravit do blízkosti Venezuely. Po setkání s venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou to v Moskvě řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jméno státu, kde se má nákup uskutečnit, ruský ministr neprozradil.

V nejmenované zemi chce Washington nakoupit mobilní protiraketové střely, minomety, pušky a další druhy zbraní, prohlásil Lavrov s odvoláním na "přicházející informace". Na místo určení, které ruský ministr rovněž neupřesnil, má podle jeho slov zásilku dopravit letecká společnost postsovětského státu "absolutně poslušného Washingtonu". Který by to měl být, se novináři nedozvěděli.

Rodríguezová na tiskové konferenci po jednání s šéfem ruské diplomacie obvinila Spojené státy, že ve Venezuele budují ilegální ozbrojené bojůvky. "USA vytvářejí tradičně teroristické skupiny, to pro nikoho není žádné tajemství. Chtějí svět destabilizovat," uvedla. Ve Venezuele se to ale podle ní Američanům nepovede, protože národ je semknutý jako nikdy.

Lavrov v této souvislosti upozornil, že údajné plány USA na ozbrojený vpád do Venezuely se neuskuteční, pokud je nepodpoří sousední země Kolumbie a Brazílie. "Slibují, že v žádném případě plány nepodpoří. Pokud slib dodrží a budou pevně stát na svém stanovisku, tak se snad americké plány neuskuteční," uvedl ruský ministr. Podotkl ale, že vzhledem k dosavadní politice USA "je možné všechno".