USA stále neznají vítěze voleb, lépe nakročeno má Biden

Washington - Ve Spojených státech končí jeden z nejvypjatějších povolebních dnů v nedávné historii, který však zatím stále nenabídl odpověď na to, kdo bude příštím prezidentem. Do Bílého domu má po naposledy oznámených projekcích významně nakročeno demokrat Joe Biden, který dává stále více najevo svoje sebevědomí. Vítězem se však zatím na rozdíl od svého soupeře Donalda Trumpa neprohlásil. V řadě klíčových států stále pokračuje sčítání hlasů, dílčí údaje naznačují výjimečně těsné výsledky. Do procesu by mohly zasáhnout rovněž žaloby, které v několika státech podali republikáni.

Bidenovy šance silně vzrostly, když mu projekce přisoudily vítězství v Michiganu a Wisconsinu, což jsou státy, které před čtyřmi lety ovládl Trump. Podle stanice Fox News a agentury AP Biden vyhraje rovněž v Arizoně, čímž by si zajistil již 264 volitelů z potřebných 270 pro celkové vítězství. Řada médií je však ohledně projekce v tomto státu na jihozápadě USA opatrná a výsledek si tam netroufá předvídat (infografika s volebními výsledky zde).

Sčítání mezitím pokračuje na Aljašce, v Nevadě, Georgii, Severní Karolíně a v Pensylvánii. Právě na poslední ze jmenovaných států se upírá zřejmě největší pozornost obou táborů. Trump tam totiž podle očekávání nejprve výrazně vedl, se sčítáním poštovních hlasů však svůj náskok postupně ztrácí.

Více cest k vítězství má nyní Biden, jemuž by v případě zisku Arizony stačilo ovládnout jakýkoliv z dosud nerozhodnutých států kromě Aljašky. Zatímco v Severní Karolíně, Georgii a Pensylvánii má podle neúplných výsledků podle agentury AP těsný náskok Trump, v Nevadě tesně vede Biden.

Trumpův tábor v některých státech, kde je hlasování těsné, už zahájil právní bitvy, jak již dlouho dopředu avizoval. Kromě Pensylvánie a Michiganu, kde usiluje o zastavení sčítání hlasů, požádal rovněž o přepočet lístků ve Wisconsinu. Naposledy také republikáni podali žalobu na jeden z okrsků v Georgii, kde podle nich jistý člen sčítací komise podezřele manipuloval s ještě nezpracovanými lístky zaslanými poštou.

Hlasování se letos podle řady médií zřejmě účastnila největší část amerického voličstva za posledních více než 100 let. To vedlo i k výjimečně velkým absolutním ziskům prezidentských kandidátů. Podle údajů agentury AP k dnešním 14:30 SEČ získal Biden již přes 72,1 milionů hlasů, čímž významně překonal dosavadní rekord držený Barackem Obamou z roku 2008, který činil 69,5 milionu.

K Obamově překonanému prvenství se blíží i jeho nástupce v Bílém domě Trump, který si zatím přičetl bezmála 68,6 milionu volebních lístků. Další hlasy přitom ještě budou přibývat s tím, jak pokračuje sčítání nejen v nerozhodnutých státech. Podle agentury Bloomberg by se dohromady mohlo sejít až 165 milionů lístků, což by znamenalo účast přes 72 procent Američanů ve volebním věku. Celkový počet obdržených hlasů však o vítězi voleb v USA nerozhoduje.

Vzhledem k současnému vývoji dává Biden stále více najevo svoje přesvědčení, že bude budoucím obyvatelem Bílého domu právě on. Na twitteru v noci na dnešek napsal, že již za 77 dní, tedy v den inaugurace, hodlá USA přivést zpět k pařížské klimatické dohodě, kterou země ve středu oficiálně opustila. Jeho tým již také spustil internetovou stránku buildbackbetter.com, která má veřejnost informovat o Bidenově činnosti při přípravách na přechod k jeho administrativě. Bývalý viceprezident se nicméně zatím na rozdíl od Trumpa vítězem neprohlásil, ačkoliv tvrdí, že po sečtení všech hlasů se prezidentem stane.

Stále nerozhodnutý zároveň zůstává boj o většinu v Senátu, ačkoliv šance republikánů, že si ji zachovají je však výrazně vyšší. Podle listu The New York Times jsou nyní jasná jména 48 demokratických a 48 republikánských senátorů. Nejasný je výsledek hlasování čtyř soubojů o senátorská křesla, která nyní drží republikáni. Kromě Severní Karolíny a Aljašky se nerozhodlo ani o dvou senátorech za Georgii. V jednom případě přitom bude jméno známé až v lednu. V úterních volbách se totiž žádnému z kandidátů nepodařilo získat většinu, a bude se tak muset konat druhé kolo. Ve zbylých třech případech zatím vedou republikáni.

Napjatá atmosféra těsných voleb a vyhrocená spornými Trumpovými výroky o volebních podvodech, vyhnala do ulic některých měst demonstranty. Lidé v Phoenixu, Portlandu či v Oaklandu volali po spravedlivém sečtení všech hlasů. V Detroitu se podle místního tisku uskutečnily souběžné protesty, na jednom lidé žádali spočítání všech hlasů, na druhém zastavení sčítání. V New Yorku vedly protesty k potyčkám s policií, která asi 20 účastníků zatkla. Nejméně deset lidí zatkli v Portlandu, kde někteří účastníci protestu proti Trumpovi páchali výtržnosti a rozbíjeli výlohy.

Kritika nepodložených obvinění z volebního podvodu, které vyšly z úst prezidenta a jeho kampaně, dnes zazněla také od pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) podle, nichž tato tvrzení poškozují důvěru americké veřejnosti v demokratické instituce.