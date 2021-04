USA sníží emise skleníkových plynů o polovinu do konce dekády, řekl Biden

Washington - Spojené státy plánují snížit emise skleníkových plynů o polovinu do konce tohoto desetiletí. Při zahájení virtuálního klimatického summitu světových lídrů to dnes řekl americký prezident Joe Biden. Britský premiér Boris Johnson nový cíl USA označil za přelomový. Kanadský ministerský předseda Justin Trudeau pak oznámil, že Ottawa zvýší svůj dříve deklarovaný cíl na pokles produkce skleníkových plynů. Čínský prezident Si ťin-pching summitu sdělil, že se Čína bude držet stávajícího záměru dosáhnout emisního vrcholu v roce 2030.

Boj proti oteplování planety přinese Američanům miliony nových pracovních příležitostí, USA přitom tlačí také morální povinnost, dodal Biden. Zároveň vyzval lídry největších světových ekonomik, aby rovněž zvýšili svoje emisní cíle.

"Cena za nečinnost tváří v tvář klimatickým změnám stále roste. Spojené státy již nebudou čekat," poznamenal šéf Bílého domu s tím, že nynější desetiletí je rozhodující. "V této dekádě musíme učinit rozhodnutí, díky nimž se vyhneme nejhorším důsledkům klimatické krize," řekl. Zároveň dodal, že nejbohatší státy by měly svoje snahy zintenzivnit.

"Jsem nadšený z průlomového prohlášení Joea Bidena," řekl Johnson. Amerického prezidenta rovněž pochválil za to, že "vrátil Spojené státy do přední řady v boji proti klimatickým změnám". Bidenův předchůdce Donald Trump USA vyvedl z pařížské klimatické dohody.

"Pro všechny z nás je zásadní ukázat, že v tom celém nejde jen o nějaké drahé, politicky korektní zelené objímání zajíčků," pokračoval britský premiér. "Jde tu o růst a pracovní příležitosti," dodal.

Johnson v úterý oznámil, že Británie sníží svoje emise skleníkových plynů o 78 procent do roku 2035, což zároveň označil za nejvíce ambiciózní plán na světě. V dnešním proslovu pak označil svou zemi za "Saúdskou Arábii větrné energie".

Kanadský premiér Trudeau dnes slíbil snížení emisí své země o 40 až 45 procent oproti úrovni z roku 2005 do konce tohoto desetiletí. Jeho vláda přitom původně plánovala snížit emise o 36 procent.

Čínský prezident Si ve svém vystoupení prohlásil, že Čína začne v období let 2026 až 2030 snižovat svou spotřebu uhlí. Jako cíl pro svou zemi pak vytyčil dosáhnout vrcholu v tvorbě emisí do roku 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2060.

Takový závazek je podle něj výjimečný, protože Čína má přejít od vrcholu produkce skleníkových plynů k uhlíkové neutralitě v rekordně krátké době, tedy za 30 let.

Čínský prezident rovněž poznamenal, že rozvinuté země, které produkují velké množství skleníkových plynů již dlouho dobu, mají větší zodpovědnost provést změny svých ekonomik. Méně rozvinutým zemím by podle něj rovněž měly pomoci s přechodem na nízkoemisní provoz.

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se ve středu dohodli, že omezí do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Dohodu ještě musí schválit plénum europarlamentu i ministři členských států.