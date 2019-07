USA slaví Den nezávislosti, Trump Američanům popřál na twitteru

Washington - Prezident Spojených států Donald Trump dnes na twitteru popřál Američanům ke Dni nezávislosti, který je v USA hlavním státním svátkem. Připomněl jim také, že na washingtonských oslavách je dnes (v noci na pátek SELČ) čeká jedinečná podívaná včetně letecké přehlídky stíhaček, bombardérů i prezidentského speciálu, který v době přítomnosti šéfa Bílého domu na palubě nese volací znak Air Force One.

Bílý dům v prohlášení uvedl, že letošní oslavy v parkové promenádě National Mall v centru Washingtonu budou vzdáním pocty americkým ozbrojeným silám. "Připomínáme si ty, kteří pro naši zemi upřednostnili svobodu před tyranií," uvedl Bílý dům s tím, že Trump na schodech Lincolnova památníku pronese projev.

O projev se média i demokratičtí zákonodárci velmi zajímají, neboť se obávají, že ho Trump zneužije k politické kampani. Bílý dům to ale odmítá a tvrdí, že prezident bude hovořit o vlasteneckých tématech a ne o politice.

List The Washington Post v dnešní analýze poznamenal, že Den nezávislosti vždy vedl americký národ ke smíření, neboť oslavy svým vlasteneckým odkazem na společnou minulost obrušovaly hrany rozdílných politických názorů. The Washington Post si ale nemyslí, že se Trumpovi podaří projevem zmírnit politické rozpolcení země.

"Je to mimořádně nepravděpodobné," napsal deník. "Trumpova rétorika výrazně tíhne k buřičství, ne ke smířlivosti," uvedl. Upozornil také, že projev může snadno sklouznout k politické interpretaci, pokud bude Trump hovořit o svých úspěších.

Oslavy ve Washingtonu již začaly, hlavní část je ale plánována na 18:30 místního času (v pátek v 00:30 SELČ), kdy Trump u Lincolnova památníku vystoupí s projevem. Následovat bude ukázka americké vojenské moci, jejíž součástí budou přelety vojenských letadel a také prezidentova Boeingu 747.

Po jednadvacáté hodině (v pátek v 03:00 SELČ) budou po sobě následovat dva ohňostroje, které budou celkem trvat asi 30 minut.

Trump avizoval, že to bude největší ohňostroj v historii washingtonských oslav Dne nezávislosti. Pyrotechnickou podívanou ale může zhatit bouřka. Americká Národní meteorologická služba (NWS) pro oblast metropole vydala varování před přívalovými lijáky, výstraha platí až do 20:00 místního času (do pátečních 02:00 SELČ).