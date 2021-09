USA si připomenou oběti útoků z 11. září. Od tragédie uplynulo 20 let

New York - Spojené státy si dnes připomenou 20 let od teroristických útoků z 11. září 2001. Vzpomínkové akce se uskuteční na místě, kde stávaly dvě věže newyorského Světového obchodního centra, u Pentagonu nedaleko hlavního města Washingtonu a v obci Shanksville v Pensylvánii. Piety za oběti netragičtějšího teroristického útoku v dějinách se zúčastní také prezident Joe Biden.

Tři unesená letadla pilotovaná islamistickými teroristy před 20 lety narazila do dvou newyorských mrakodrapů a do Pentagonu. Čtvrtý letoun se zřítil do pole u obce Shanksville po souboji cestujících s teroristy.

Při útocích, jejichž bezpečnostní důsledky svět pociťuje dodnes, zahynulo 2977 lidí, včetně 265 cestujících v letadlech, 343 hasičů a 72 příslušníků bezpečnostních složek. Zemřelo také 19 sebevražedných atentátníků pocházejících většinou ze Saúdské Arábie. K teroristické akci se posléze přihlásil saúdskoarabský miliardář Usáma bin Ládin a jeho militantní islamistická organizace Al-Káida. USA po útocích zahájily válku proti teroru, zaútočily na Afghánistán a na Irák a na své základně v Guantánamu zřídily nechvalně známou věznici pro osoby podezírané z teroristické činnosti. Nynější 20leté výročí přichází více než týden po stažení amerických sil z Afghánistánu.

Newyorská dvojčata, která byla skoro 30 let dominantou Manhattanu, i letos po západu slunce připomene takzvaná světelná pocta tvořená dvěma světelnými sloupci tvořenými silnými světlomety. Další tradiční součástí vzpomínkového dne bude předčítání jmen obětí.

Prezident Biden s první dámou Jill Bidenovou navštíví tři památníky útoků, tedy místo, kde stávaly newyorská dvojčata, Pentagon a památník u obce Shanksville. Viceprezidentka Kamala Harrisová se zúčastní jiné piety v Shanksvillu a navštíví také Pentagon.

Účast na ceremoniálech ohlásili také dva bývalí prezidenti USA. George W. Bush, který teroristické útoky před 20 lety sledoval z pozice hlavy státu, se zúčastní piety v Shanksvillu, a jeho nástupce Barack Obama se připojí k Bidenovi v New Yorku. Exprezident Donald Trump má v sobotu večer komentovat zápas v boxu na Floridě.

S dnešním výročím se kromě vzpomínkových akcí na třech zmiňovaných místech pojí řada dalších událostí, vlastní pietu uspořádá například americký Kongres a mnoho menších ceremoniálů se plánuje napříč USA. Podobné akce se konají i mimo Spojené státy. V Praze se například pietní vzpomínky pořádané místním hasičským sborem zúčastní i newyorský hasič James Manahan, který se podílel na záchranných pracích přímo u Světového obchodního centra.