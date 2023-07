USA se stávají zemí ranních ptáčat, píše The Wall Street Journal

Washington - Nové trendy restaurace zavírají své kuchyně v osm hodin. Kina vyměňují večerní projekce za odpolední. Dokonce i divadla na newyorské Broadwayi posouvají představení na dřívější časy. Tyto a další signály jsou podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) důkazem toho, že ranní ptáčata ve Spojených státech získávají převahu nad lidmi, kteří jsou aktivnější ve večerních hodinách.

List uvádí, že ke změně přispívají lidé, kteří pracují z domova a chtějí vyrazit za zábavou, jakmile doma vstanou od svých počítačů. "Některé noční sovy si říkají, že začínáme být trochu nudní. Jiné hromadný posun aktivit přijímají," píše WSJ v odkaze na večerní typy lidí.

Trend nedávno zaskočil Alexandera Donnellyho, když se chtěl při pátečním večeru s přáteli vydat na představení na Broadwayi, která jsou pro něj pravidelnou zábavou. Byl zvyklý na to, že představení začínají po osmé hodině, když ale těsně po sedmé přišel k pokladně vyzvednout lístky, divadlo už svolávalo návštěvníky do sálu. Jeho přátelé byli teprve na cestě a skupina se nakonec rozhodla představení vynechat.

"Byl jsem na desítkách pátečních představení a všechna začínala v osm, takže jsem byl v šoku," řekl Donnelly. WSJ s odvoláním na server Playbill uvádí, že o hodinu dříve nyní na Broadwayi začíná třetina večerního programu v poslední den pracovního týdne.

Změny jsou patrné také v pohostinství. Podle sociální sítě Yelp dnes restaurace obslouží deset procent zákazníků mezi 14:00 a 17:00, zatímco před pandemií covidu-19 to bylo jen pět procent.

Jedním z těch, kdo se do restaurací vydávají v odpoledních hodinách, je Kathy Hatfieldová ze státu Massachusetts, které zaměstnavatel umožňuje pracovat na dálku. Po práci začala s knížkami chodit na sklenku vína a na večeři a nyní pozoruje, že její dva oblíbené podniky bývají zpravidla do šesté hodiny plné. Také zjišťuje, že o víkendech je snazší zarezervovat si stůl na sedmou hodinu než na pátou. "Obrátilo se to," konstatovala.

V Los Angeles na opačném konci USA luxusní restaurace Asterid původně zavírala ve 23:00, když loni na jaře otevřela. Teď ovšem většinou obsluhuje poslední hosty okolo 20:30, píše WSJ. A v New Orleans, které je známé svým nočním životem, začali promotéři ze společnosti River Beats pořádat koncerty převážně mezi šestou a jedenáctou večer. Dříve hlavní hvězdy jejích akcí zahajovaly svá vystoupení i hodinu po půlnoci.

"Všimli jsme si poklesu návštěvnosti na pozdních večerních akcích a poptávky po dřívějších akcích," řekl spoluzakladatel River Beats Sean Schmidt. "Úplně jsme nevěděli, proč se to děje, ale dělo se to, a brzy nám došlo, že promotéři, kteří na tu poptávku nezareagují, pravděpodobně zůstanou pozadu," dodal.