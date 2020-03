USA se rozhodnou, jak dál s koronavirem na konci 15denního plánu

Washington - Spojené státy se podle prezidenta Donalda Trumpa rozhodnou, co dál s koronavirem na konci 15denního plánu, který vyhlásil 16. března. Součástí plánu jsou doporučení pro Američany zaměřená na zpomalení šíření viru, informovala dnes agentura Reuters. Podle Trumpa po uplynutí lhůty země vyhodnotí, "jakou cestou se chce dát". Starosta New Yorku Bill de Blasio dnes Trumpa za postup v boji s koronavirem tvrdě kritizoval a varoval před nedostatkem zdravotnického materiálu.

"Nemůžeme dopustit, aby byla léčba horší než samotný problém," napsal americký prezident na twitteru. Žádné další podrobnosti ale neuvedl.

Podle doporučení z poloviny března platných 15 dní by se měli lidé mimo jiné vyhýbat shromážděním o více než deseti účastnících a uchýlit se do 14denní izolace, pokud se nakazí někdo v jejich domácnosti. Měli by také cestovat jen v nutných případech a vyhýbat se barům a restauracím.

Na nedělní tiskové konferenci Trump prohlásil, že současná pandemie koronaviru bude pro Američany náročnou zkouškou, ve válce s "neviditelným nepřítelem" však Spojené státy díky své jednotě zvítězí. Do nejpostiženějších států Kalifornie, New York a Washington vyšle Bílý dům Národní gardu a polní nemocnice o celkové kapacitě 4000 lůžek. Do týdne by měla do přístavu v Los Angeles dorazit i armádní nemocniční loď Mercy, na jejíž palubě bude k dispozici dalších tisíc lůžek.

Trump rovněž znovu zkritizoval Čínu, odkud se koronavirus začal šířit. Jak řekl, je škoda, že Peking o celé situaci s nákazou "neinformoval o tři měsíce dříve". "Zachránilo by to mnoho životů," dodal.

Kvůli koronaviru je v karanténě bezmála třetina Američanů. Na 100 milionů lidí by podle nařízení platných v několika státech USA nemělo zbytečně opouštět domovy. Obchody jsou s výjimkou prodeje potravin, paliva a léků zavřené. Tato omezení se týkají států New York, Kalifornie, Connecticut, Illinois, New Jersey, Ohio, Delaware a Louisiana.

Spojené státy jsou co do počtu nakažených nemocí COVID-19 třetí nejvíce zasaženou zemí po Číně a Itálii. Podle dnešní statistiky je v zemi téměř 35.000 nakažených koronavirem a 428 mrtvých.

Nejhorší situace je nadále v New Yorku, který hlásí téměř 17.000 potvrzených případů nákazy a 117 úmrtí na nemoc COVID-19. "Všichni Američané si zaslouží upřímnou pravdu. Je to horší a horší a duben a květen budou ještě mnohem horší," řekl dnes starosta New Yorku Bill de Blasio.

Demokratický politik tvrdě kritizoval prezidenta Trumpa a jeho vládu, která podle něj nedělá v boji s koronavirem dost. "Bude to největší krize na domácí půdě od velké hospodářské krize," varoval de Blasio s odkazem na situaci po krachu na newyorské burze v roce 1929.

Podle starosty za deset dní New York pocítí "velký nedostatek" zdravotnických potřeb. "Pokud nedostaneme více dýchacích přístrojů, lidé budou umírat," varoval šéf radnice osmimilionového města. Nedostatek ochranných pomůcek hlásí newyorští lékaři už nyní.

Na problémy s dodávkami zdravotnického materiálu upozornil i guvernér státu Illinois Jay Robert Pritzker. Podle něj si nyní jednotlivé americké státy vzájemně konkurují v boji o dodávky roušek, respirátorů, ochranných obleků či rukavic.

Demokraté zatím zablokovali zákon o pomoci ekonomice USA

Demokraté v americkém Senátu zatím zablokovali další projednávání zákona o obrovské finanční pomoci americké ekonomice podlomené koronavirovou krizí. Informovala o tom agentura AP. Vyjednávání mezi demokraty a republikány nicméně i nadále pokračují. Šéf demokratické frakce v Senátu Chuck Schumer se domnívá, že se neshody podaří odstranit v příštích 24 hodinách. Demokraté mimo jiné požadují mnohem větší podporu pro pracovníky ve zdravotnictví.

Republikáni potřebovali ve 100členném Senátu získat nejméně 60 hlasů, aby byly odstraněny procedurální překážky související se zákonem. Hlasování ale skončilo poměrem 47:47 hlasům.

Podle informací amerických médií by se výška podpůrné finanční injekce měla pohybovat mezi jedním a dvěma biliony dolarů. Finanční podpora má uvolnit tlak na americké podnikatele i domácnosti, způsobený hospodářským dopadem pandemie koronaviru. Počítá s podporou pro drobné podnikatele i velké firmy, zvlášť významná je podle agentury AP pomoc pro letecké společnosti. Benefit pro průměrnou americkou čtyřčlennou rodinu má dosahovat částky 3000 dolarů (75.000 korun).