USA se rozhodly zařadit firmu Huawei na černou listinu

Washington - Americké ministerstvo obchodu se rozhodlo zařadit s okamžitou platností čínskou společnost Huawei na černou listinu, což firmě znemožní kupovat americké součástky bez souhlasu vlády USA. To by podle analytiků mohlo ohrozit aktivity čínského podniku i jeho dodavatelů a zpomalit výstavbu mobilních sítí páté generace (5G). Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, firma to ale popírá.

Mluvčí amerického ministerstva obchodu uvedl, že nařízení o umístění Huawei a jejích 68 odboček na černou listinu vstoupí v platnost ihned. Čínská společnost se proti postupu USA ohradila a varovala, že to Spojené státy finančně a technologicky poškodí. Dodala, že chce nadále s americkou vládou hledat cestu, jak bezpečnost svých produktů zaručit. S rozhodnutím USA nesouhlasí ani Peking, který chce své obchodní zájmy a práva bránit.

Huawei považuje americké rozhodnutí za bezdůvodné a za porušení práv firmy. "Postižení firmy Huawei nejenže Spojené státy neposílí a nezajistí jim větší bezpečnost; navíc pro ně bude znamenat horší kvalitu a dražší alternativy, způsobí zaostávání USA za rozvojem (sítí) 5G a nakonec poškodí zájmy amerických společností a spotřebitelů," uvedla společnost Huawei v dnešním prohlášení.

Podle analytiků by americké kroky proti Huawei mohly zpomalit zavádění služeb 5G po celém světě. Firma již podepsala desítky komerčních smluv na dodávky zařízení pro sítě 5G, včetně 25 kontraktů v Evropě. Realizace těchto kontraktů se může zkomplikovat, pokud firma nebude moci kupovat součástky od amerických dodavatelů, upozornila televize CNN.

Podle agentury Reuters představují kroky USA vůči Huawei rovněž hrozbu pro řadu dodavatelů telekomunikačních zařízení v Asii a v Evropě. "Pokud by Huawei nebyla schopna vyrábět například síťové servery, protože by nemohla získat klíčové americké součástky, znamenalo by to, že by rovněž přestala kupovat komponenty z ostatních zemí," řekl Reuters nejmenovaný vedoucí představitel jednoho z dodavatelů firmy Huawei. Ta loni vynaložila na nákup součástek 70 miliard dolarů (1,6 bilionu Kč). Z toho zhruba 11 miliard dolarů zaplatila za komponenty od amerických podniků.

Rozhodnutí amerického ministerstva obchodu se opírá o středeční exekutivní příkaz prezidenta Donalda Trumpa, který kvůli možnému ohrožení amerických telekomunikačních sítí vyhlásil stav nouze. Podle listu The Washington Post je krok obranou proti zahraničním rozvědkám a je zaměřen proti Číně.

The Washington Post upozornil, že stav nouze prezident vyhlásil v době prohlubující se krize v hospodářských vztazích s Čínou. V exekutivním příkazu uvedl, že nepřátelé zneužívají zranitelnosti amerického telekomunikačního systému, a upozornil na nebezpečí hospodářské a průmyslové špionáže.

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v reakci na postup Washingtonu uvedl, že cílem Paříže není blokovat Huawei, ale zachovat suverenitu Evropy a bezpečnost Francie. Německo se podle kancléřky Angely Merkelové bude dál držet svého rozhodnutí, že firmy účastnící se dražby frekvencí pro síť 5G musí splňovat vládou stanovená kriteria.