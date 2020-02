USA se podle AP a Reuters dohodly s Tálibánem na klidu zbraní

Washington - Spojené státy se dohodly s afghánským radikálním hnutím Tálibán na týdenním klidu zbraní, po kterém budou následovat celoafghánské mírové rozhovory. Dnes o tom informovaly agentury AP a Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Přesný termín, kdy začne klid zbraní platit, oznámen nebyl, zmíněný činitel ale uvedl, že to bude velmi brzy a že dohoda může otevřít cestu ke stažení amerických vojáků ze země.

Americký představitel označil ujednání za dohodu o "snížení násilí". Dodal, že je velmi konkrétní, protože přímo zmiňuje nastražené výbušniny, sebevražedné útočníky či raketové útoky. Ujednání zahrnuje celou zemi včetně afghánských ozbrojených sil.

Agentura AP poznamenala, že informace o dohodě dostali novináři poté, co se dnes na okraj mnichovské bezpečnostní konference sešli americký ministr zahraničí Mike Pompeo a šéf Pentagonu Mark Esper s afghánským prezidentem Ašrafem Ghaním.

Dosažení dohody by mohlo být prvním krokem ke stažení asi 13.000 amerických vojáků a tisíců příslušníků jednotek dalších zemí NATO. Stalo by se tak 18 let po invazi koaličních vojsk, kterou vyvolaly teroristické útoky z 11. září 2001 v New Yorku.