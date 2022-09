USA se cvičení Ample Strike účastní s rekordním počtem 6 vrtulníků Apache

Náměšť nad Oslavou (Třebíčsko) - Letošního mezinárodního cvičení Ample Strike, které se koná i v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku, se americká armáda účastí s šesti bitevními vrtulníky AH-64 (Apache). Víc strojů s sebou zatím žádná jednotka na cvičení neměla. Ample Strike se koná podeváté. Vojáky sedmi armád čeká ve čtvrtek poslední letový den. Vedle nácviku funkce letových návodčích se letos připojilo i velitelství vzdušných sil. Ze střediska řízení a velení byly řízeny některé operace. Stejné velení bylo v minulých ročnících cvičení jen simulované, řekl velitel 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou Rudolf Straka.

Zahraničních účastníků je na cvičení na 200. Američtí vojáci se vedle bitevních vrtulníků zapojili do cvičení s letounem zajišťujícím doplňování paliva ve vzduchu KC-135 a stíhacími letouny F-16. Poprvé se cvičení Ample Strike letos zúčastnil i Dwayne Hawkins, pilot vrtulníku Apache, který přijel z americké základny v Německu. Českou armádu označil za velmi profesionální a cvičení podle něho probíhá bez problémů. Pro něj osobně je cvičení přínosem.

Hlavním cílem cvičení je sladění činnosti předsunutých leteckých návodčích s posádkami letadel a velitelů na zemi. Kromě českých a amerických vojáků se ho účastní i vojáci z Estonska, Lotyšska, Německa, Slovenska a Slovinska. Českých vojáků se zapojilo na 700.

Dnešní cvičení v okolí základny zkomplikovalo počasí. Namísto vrtulníků se vojáci do prostoru simulovaného střetu dostali auty. Letecký návodčí si měl podle scénáře vyžádat leteckou podporu a navrhnout veliteli způsob zničení objektů v prostoru. Letadla ale do vzduchu nemohla. "Je to asi tak, jako v reálné situaci. V případě, že prostě bude nebo je neletové počasí, tak ta pozemní jednotka se ocitá bez vzdušné podpory a je potom na veliteli operace, zdali se rozhodne operaci uskutečnit, či nikoli," řekla mluvčí cvičení Jindřiška Budiková.

Cvičení začalo 29. srpna a potrvá do pátku. Vedle základny u Náměště nad Oslavou se koná také v Čáslavi a Kbelích, ve výcvikových prostorech Boletice a Libavá a v okolí Českých Budějovic. Společné letecké operace řídit kromě velitelství v místě cvičení také Národní středisko řízení a velení ve Staré Boleslavi (ANCC).

Předsunutí letečtí návodčí, takzvaní JTAC, v bojích navádí piloty letadel a vrtulníků na cíl. Slouží tak jako jejich "oči". Pohybují se proto často v místech bojů nebo na území nepřítele. První jednotka leteckých návodčích, dříve zvaní FAC, byla v české armádě zřízena v roce 2001 v Náměšti nad Oslavou. Příslušníci patří mezi elitní vojáky a armáda kvůli rizikovosti práce tají jejich identitu. Jejich počet se v české armádě pohybuje v řádu desítek.