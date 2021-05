USA schválily vakcínu Pfizer/BioNTech i pro děti mezi 12 a 15 lety

Washington - Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) dnes schválil vakcínu proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech pro i děti od 12 do 15 let. Podle agentury AP tímto rozhodnutím začíná závod o to, zda se podaří naočkovat americké žáky a studenty předtím, než se po letních prázdninách vrátí do škol.

Vakcína byla dosud ve Spojených státech k dispozici pro nouzové použití jen pro osoby starší 16 let. FDA oznámil, že dosavadní povolení pro použití přípravku upravil tak, aby napříště byla vakcína přístupná lidem od 12 let do 15 let.

Očkování osob této věkové kategorie může začít poté, co federální výbor pro očkování vydá konečné doporučení. Podle AP by to mohlo být již ve středu.

Snížit věkovou hranici pro použití americko-německé vakcíny Pfizer/BioNTech ze 16 na 12 let se minulý týden jako jedna z prvních zemí na světě rozhodla Kanada. Příslušnou žádost posuzuje také Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), která by podle agentury DPA mohla vydat stanovisko začátkem června.

Rozhodnutí FDA bylo s napětím očekáváno především zástupci rodičů, škol a učitelů. Naočkování dětí, jimž dosud schválené vakcíny nebyly určeny, je podle epidemiologů zásadní pro plný návrat k normalitě po pandemii covidu-19.