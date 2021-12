USA registrují nejvíce nákaz koronavirem od začátku pandemie

Washington - Ve Spojených státech v posledním týdnu přibývaly odhalené nákazy koronavirem rychleji než v kterékoli předchozí fázi pandemie a sedmidenní průměr se po úterku dostal nad 267.000 infekcí na den. Uvádí to deník The New York Times (NYT), v jehož databázi bylo dosud rekordní hodnotou 251.232 nákaz z 11. ledna. Údaje Univerzity Johnse Hopkinse ukazují přes 265.000 průměrných infekcí. Počty hospitalizací a úmrtí spojovaných s covidem-19 jsou zatím oproti minulé zimní vlně výrazně nižší. Za nový nárůstem stojí do značné míry varianta omikron, v zemi však nadále silně působí také delta.

Nejvíce infekcí aktuálně hlásí severovýchod USA. Ve státech New York a New Jersey jsou denní součty vysoko nad dosavadními maximy z minulé zimy. Jen město New York ohlásilo v úterý 27.774 nových nákaz. Smutné rekordy tento týden přišly také v Marylandu a Virginii. Sedmidenní průměr v Marylandu je nyní asi dvakrát vyšší, než byl při předchozích vrcholech pandemických vln, v některých okresech Virginie jsou počty infikovaných čtyřikrát vyšší, než před dvěma týdny. Oficiální statistiky přitom nezahrnují domácí testy, skutečné počty nakažených jsou proto zřejmě ještě vyšší.

Vůbec nejvyšší výskyt nákaz má však nyní federální distrikt kolem metropole Washingtonu. V posledních dnech hlásí přes 250 infekcí na 100.000 obyvatel a vytíženost nemocnic v souvislosti s covidem-19 se zde dostala na úroveň nejhoršího bodu předchozí zimní vlny. Za poslední dva týdny tam počty nově infikovaných vzrostly o 1000 procent.

"(Washington) D.C. je ukazatelem toho, čeho zřejmě budeme svědky ve značné části zbytku země," řekl Neil Sehgal z Marylandské univerzity. "Přílivová vlna případů omikronu pravděpodobně v příštím měsíci zaplaví většinu země," dodal.

Situace se v posledních dnech rychle zhoršuje i ve státu Ohio nebo na jihovýchodě USA, který byl silně zasažen letním náporem epidemie. Enormní rozmach koronaviru hlásí Florida, dále Georgia a Louisiana.

Na úrovni celých USA zatím bilance hospitalizací souvisejících s covidem-19 neroste nijak dramaticky a zůstává výrazně pod maximy z přelomu srpna a září nebo začátku roku. Země s přibližně 330 miliony obyvatel hlásí v průměru asi 1200 nových úmrtí denně, zatímco loni touto dobou to bylo přes 2000.

Za současnou vlnou pandemie zřejmě stojí do podobné míry varianty delta i omikron. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) výrazně upravilo svůj odhad toho, do jaké míry v zemi převládá omikron. Nyní je podle něj nová varianta zodpovědná za přibližně 59 procent všech nákaz, před více než týdnem přitom uváděla, že stojí už za 73 procenty nově infikovaných. Podíl omikronu nicméně stále narůstá a je proto pravděpodobné, že brzy zcela převládne.

To nicméně některé činitele naplňuje opatrným optimismem. Ačkoliv je varianta nakažlivější, způsobuje podle některých studií mírnější příznaky covidu-19, které také rychleji nastupují, a to již za tři dny oproti pěti či více u delty. CDC v úterý zveřejnilo závěry ze studie jedné nakažené rodiny v Nebrasce, podle níž dřívější nákaza některou z předchozích variant vedla k určité ochraně proti omikronu. Nová jihoafrická studie rovněž naznačuje, že by naopak nákaza omikronem mohla chránit před těžkým průběhem při infekci deltou.

Americký prezident Joe Biden dává najevo, že se vláda nechce vydávat cestou nových omezení a namísto toho chce posílit testovací kapacity, podpořit nemocnice a dále apelovat na lidi, aby se očkovali. CDC v úterý zkrátilo dobu karantény pro lidi nakažené koronavirem nevykazující symptomy covidu-19 z deseti na pět dní. Cílem úřadů je udržet v chodu ekonomiku, výpadky pracovníků přes svátky například výrazně poznamenaly leteckou dopravu.

Experti se shodují, že Spojené státy čeká několik těžkých týdnů, než se současná situace stabilizuje. Zájem o testování je nyní enormní a na mnoha místech převyšuje nabídku. Situaci by mohlo komplikovat rovněž úterní sdělení amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), podle nějž jsou některé antigenní testy méně citlivé na variantu omikron, čímž by vznikalo riziko, že se mezi lidmi bude pohybovat více nakažených s falešně negativním výsledkem testu.

Americké úřady nadále přesvědčují Američany k naočkování jako k nejlepší ochraně před těžkým průběhem onemocnění. V USA dostalo první dávku vakcíny asi 73 procent obyvatel, plně naočkovaných je pak 62 procent populace. Asi pětina lidí si nechala podat posilující dávku vakcíny.