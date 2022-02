USA prý nabídly Rusku jednání o možnosti inspekce základen NATO

Washington - Spojené státy sdělily Rusku, že jsou ochotny s ním diskutovat o způsobu, jak by si mohlo ověřit, že se na základnách NATO v Rumunsku a Polsku nenacházejí střely s plochou dráhou letu Tomahawk. A to v případě, pokud by Moskva byla ochotna sdílet podobné informace o některých svých vojenských základnách. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Bloomberg. Informaci potvrzují dokumenty publikované listem El País, který se údajně dostal k písemným odpovědím USA a NATO na bezpečnostní požadavky Moskvy.

Španělský deník uvádí, že oba vzkazy odmítají některé z hlavních ruských návrhů, jak ostatně západní činitelé jasně dali najevo i veřejně. Zejména jde o požadavek, aby spojenci poskytli Rusku záruku, že do NATO nikdy nevstoupí Ukrajina. Washington i aliance nicméně navrhují ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi jednání o odzbrojování a opatřeních na posílení vzájemné důvěry, plyne z materiálů El País.

Podle Bloomberg má americký návrh ohledně inspekcí za cíl rozptýlit obavy Moskvy, že by odpalovací zařízení na východoevropských základnách mohla být použita proti Rusku. Jakákoliv dohoda by však byla možná teprve po diskuzi se spojenci, zejména s Polskem a Rumunskem, uvedl jeden ze zdrojů. V příslušné pasáži dokumentu zveřejněného deníkem El País se píše o možných diskusích o "mechanismu transparentnosti" s předpokladem, že Rusko umožní dohled nad dvěma svými základnami, které si zvolí NATO.

Návrh reaguje na tvrzení Ruska o tom, že USA a NATO by mohly využít systémy protiraketové obrany na východě Evropy označované jako Aegis Ashore k odpálení střel Tomahawk, protože oba druhy zbraní používají stejná odpalovací zařízení. Podle Bloomberg na základnách v Polsku a žádné útočné rakety nejsou, Severoatlantická aliance tvrdí, že Aegis slouží k čistě obranným účelům.

O diskusích kolem "zvyšování transparentnosti" hovořil už minulý týden americký ministr zahraničí Antony Blinken, když informoval média o doručení odpovědi na ruské požadavky. Zároveň ruské vládě předložilo vlastní reakci NATO, přičemž bylo od počátku poměrně jasné, že hlavní požadavky jsou pro Západ nepřijatelné. Moskva varuje, že v případě jejich ignorování přijdou blíže nespecifikované kroky, zatímco u hranic s Ukrajinou shromažďuje desetitisíce vojáků.

USA a NATO své odpovědi konzultovaly, podle El País jsou nicméně mezi dvěma dokumenty jisté rozdíly. "Hlavním rozdílem mezi dvěma texty je to, že Washington je připraven diskutovat o konceptu 'nerozdělitelnosti bezpečnosti', který OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) schválila na summitu v kazachstánském Nur-Sultanu v roce 2010," píše list.

Bílý dům ani americké ministerstvo zahraničí se ihned ke zprávám o návrzích adresovaných Moskvě nevyjádřily. Nicméně zdroj obeznámený se situací podle agentury Reuters uvedl, že Spojené státy nabídly pouze jednání o různých obavách Ruska, například o kontrole zbrojení.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov minulý týden označil americkou reakci za lepší než tu, která přišla od NATO. O situaci v úterý znovu hovořil s americkým protějškem Blinkenem, který podle mluvčího americké diplomacie vyjádřil ochotu pokračovat ve výměně bezpečnostních návrhů. USA i NATO nicméně ve svých písemných stanoviscích z minulého týdne uvádí, že pro jakýkoli úspěch těchto rozhovorů je klíčové, aby Rusko upustilo od agresivních kroků vůči Ukrajině.