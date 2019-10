USA přiměly Turky k přerušení bojů v Sýrii, Kurdové se stáhnou

Ankara/Washington - Turecko a Spojené státy se dohodly na pětidenním klidu zbraní v severní Sýrii. Oznámil to v Ankaře podle agentury Reuters americký viceprezident Mike Pence po jednáních s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Cílem je, aby se z určeného pásma od syrsko-turecké hranice mohli stáhnout bojovníci kurdských milic. Klid zbraní následuje po osmi dnech turecké operace Pramen míru, jejíž cíl byl obdobný - vytlačit kurdské milice YPG od hranic. Americký prezident Donald Trump v reakci na dohodu o příměří slíbil urychlené zrušení sankcí proti Turecku. Představitel Arabsko-kurdské koalice (SDF) Redur Xelil ujistil, že kurdské jednotky hodlají klid zbraní dodržovat. Ankara však vzkázala, že dohoda ještě neznamená konec její vojenské operace.

"Spojené státy a Turecko se dohodly na příměří v Sýrii," oznámil Pence na tiskové konferenci po více než čtyřech hodinách jednání v prezidentském paláci v Ankaře. "Turecká strana přeruší operaci Pramen míru, aby umožnila stahování sil (kurdských milic) YPG z bezpečnostní zóny během 120 hodin," upřesnil Pence.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu však upozornil, že Turecko zastaví vojenskou operaci teprve poté, co kurdské milice YPG opustí své pozice a odevzdají těžké zbraně. Dohoda ale Turecku neukládá stáhnout své vojáky, všímá si agentura AP.

Spojené státy souhlasily s tím, že Turecko bude mít pod kontrolou bezpečnostní zónu širokou 32 kilometrů, vedoucí východně od řeky Eufrat až k hranici s Irákem. Çavuşoglu uvedl, že de facto nejde o příměří, ale pouze o přestávku v bojových operacích, která má umožnit Kurdům opustit bezpečnostní zónu.

Ankara od počátku tvrdí, že cílem operace je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje syrské kurdské milice. Chce tam také vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků. Boje minulých dní vyhnaly z domovů desetitisíce lidí a Donald Trump čelil kritice, že svým rozhodnutím stáhnout z oblasti americké vojáky ponechal turecké armádě napospas spojence USA proti teroristické organizaci Islámský stát - bojovníky kurdských milicí.

Představitel Arabsko-kurdské koalice (SDF) Redur Xelil dnes podle televize Al-Arabíja řekl, že kurdští bojovníci budou příměří dodržovat, ale pokud se stanou terčem útoku, pak se budou bránit.

Viceprezident USA Pence ujistil, že Spojené státy Turecku nenabídly nic jiného, než zrušení sankcí. Prezident Trump potvrdil, že sankce už nejsou nutné a že budou "velmi rychle" zrušeny. Dnešek označil za "velký den pro civilizaci".

Trump svým rozhodnutím o stažení amerických vojáků, kteří působili na pozicích s Kurdy, tureckou ofenzívu usnadnil. Vzápětí však vyzval Turecko k zastavení palby. USA navíc vyhlásily sankce proti tureckým ministerstvům obrany a energetiky a také vůči ministrům obrany, vnitra a energetiky.

Turecká ofenziva si po osmi dnech bojů vyžádala životy 224 příslušníků SDF a 183 povstalců podporovaných Tureckem, oznámila dnes exilová organizace SOHR. Boje si podle ní rovněž vyžádaly životy 72 civilistů, dodala organizace, která situaci sleduje z Británie a tvrdí, že má v terénu své informátory.

Koalice SDF ještě před oznámením dohody o klidu zbraní informovala, že vzhledem k tureckým útokům na severu Sýrie zastavila své operace proti IS. Kurdové navíc na severu Sýrie dosud střežili zajaté bojovníky IS i jejich příbuzné v několika táborech a věznicích. Jeden z velitelů SDF Maslúm Abdí dnes upozornil, že se IS na mnoha místech reorganizuje.

Turecká armáda se svými syrskými spojenci po těžkých středečních bojích dosud postupovala do syrského pohraničního města Rás al-Ajn. Podle SOHR tyto jednotky ovládly už polovinu města. Syrská agentury SANA naznačila, že turecká armáda při ofenzívě používá chemické látky, což Ankara popírá.