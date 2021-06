USA přidělí systému COVAX nejméně 75 procent z první várky vakcín pro zahraničí

Washington - Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena dnes oznámila plán rozdělení prvních 25 milionů dávek covidových vakcín, které se chystá darovat k použití v zahraničí. Nejméně tři čtvrtiny z nich, tedy 19 milionů, budou rozděleny skrze program Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem COVAX do střední a jižní Ameriky, Asie a Afriky. Zbývající dávky chce Washington vyslat do konkrétních oblastí včetně Mexika či palestinských území.

Podle amerických médií má z objemu poskytnutého světovému vakcinačnímu programu zhruba šest milionů dávek skončit v Latinské Americe, přibližně sedm milionů v jižní a jihovýchodní Asii a na pět milionů dávek v Africe. Agentura AP hovoří o značné vzpruze pro iniciativu COVAX, která zatím podle ní zprostředkovala chudším zemím jen 76 milionů dávek.

Biden v květnu oznámil, že Spojené státy do konce června rozdělí do zahraničí celkem 80 milionů dávek vakcín proti covidu-19 od různých výrobců. Uvedl přitom, že USA "nikdy nebudou zcela v bezpečí", dokud nebude šíření koronaviru pod kontrolou po celém světě.

Prezidentovi poradci dnes při prezentaci mezinárodních vakcinačních plánů hovořili o tom, že Spojené státy mají zajištěné dostatečné zásoby pro vlastní potřebu a je tedy správné, aby se o očkovací preparáty podělily. "Jsme v pozici, že můžeme pomoci ostatním, a proto ostatním pomůžeme," řekl bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan.

Vakcíny rozesílané mimo systém COVAX chce podle něj Washington "flexibilně" používat ve snaze reagovat na "okamžité potřeby" různých regionů. První takto vyčleněné dávky se podle AP rozdělí mimo jiné mezi Mexiko, Kanadu, Jižní Koreu, Ukrajinu, Irák a Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy.

Dosud USA poskytly několik milionů vakcín Kanadě a Mexiku a další milion dávek se chystají dnes večer vypravit do Jižní Koreje. Plán širšího sdílení svých zásob vláda představila v době, kdy americké regiony dohromady obdržely přes 360 milionů dávek, z nichž bezmála 300 milionů už bylo spotřebováno. S postupem americké vakcinační kampaně začalo její tempo poměrně prudce zpomalovat a nyní po alespoň částečném naočkování 51 procent populace kleslo na 1,1 milionu vykázaných dávek denně. To je méně než třetina rekordního týdenního průměru z poloviny dubna.

"Rostoucí zásoby vakcín proti covidu-19 ve Spojených státech jsou vnímány nejen jako potvrzení americké vynalézavosti, ale také privilegovaného postavení země ve světě," píše AP. Podle zástupců Bílého domu vláda obdržela žádosti o vakcíny z celého světa a nyní se snaží dodávky rozdělit spravedlivě a na základě dat o epidemiích v různých koutech světa.

Koordinátor Bílého domu pro boj proti koronaviru Jeff Zients uvedl, že USA zároveň nabádají jiné země s přebytečnými vakcínami, aby je bezplatně poskytly pro použití v zahraničí. Pokud jde o sdílení těch amerických, tato iniciativa podle něj neskončí rozdělením 80 milionů dávek slíbených do konce měsíce. "Během letních měsíců budeme pokračovat v darování dodatečných dávek, jakmile je budeme mít k dispozici," řekl Zients.