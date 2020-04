USA překonaly smutný rekord, za den koronaviru podlehlo 2228 lidí

Běžkyně v roušce v New Yorku, v pozadí Brooklynský most přes řeku East River, 14. dubna 2020.

Běžkyně v roušce v New Yorku, v pozadí Brooklynský most přes řeku East River, 14. dubna 2020. ČTK/AP/Mark Lennihan

Washington - Ve Spojených státech zemřelo za posledních 24 hodin 2228 lidí na nemoc covid-19, což je dosud nejvyšší jednodenní bilance zaznamenaná po celém světě. S odkazem na údaje Univerzity Johnse Hopkinse to napsala agentura AFP. USA jsou co do počtu nakažených i zemřelých nejhůře zasaženým státem na světě. Dnešní smutný rekord padl po dvou dnech poklesu přírůstku počtu zemřelých.

Denní počet obětí překonal hranici dvou tisíc v USA teprve podruhé, v jiných zemích překročena dosud nebyla. V pondělí činil denní nárůst 1514 zemřelých, předchozí bilance za 24 hodin byla 1920 obětí a té předcházela bilance 2108 mrtvých za den. Dnes oznámené údaje jsou proto částečným zklamáním nadějí, že pandemie koronaviru již po dosažení svého vrcholu v zemi ustupuje.

Ve Spojených státech se koronavirus prokázal již u více než 605.000 lidí, z nichž nejméně 25.757 zemřelo. Agentura Reuters v úterý upozornila, že se tam počet mrtvých za jeden týden zdvojnásobil a množství infikovaných je v zemi více než třikrát větší než v kterémkoliv jiném státě.

Město New York, jež je jedním z nejhůře zasažených oblastí v USA, dnes ke svým statistikám zemřelých přidalo dalších více než 3700 obětí covid-19. Jedná se o odhad počtu lidí, kteří nákaze podlehli, ale nikdy nepodstoupili testy na koronavirus. Celkový počet obětí nákazy tam tím přesáhl hranici 10.000. V přepočtu na počet obyvatel zemřelo ve městě více lidí než v Itálii, která eviduje nejvíce úmrtí na koronavirus v Evropě.