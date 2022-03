USA požádaly OSN o vykázání jednoho z jejích zaměstnanců, údajně ruského agenta

Ilustrační foto - Znak OSN na sídl organizace v New Yorku.

Ilustrační foto - Znak OSN na sídl organizace v New Yorku. ČTK/AP/John Minchillo

New York/Moskva - Spojené státy požádaly OSN o vykázání jednoho z jejích zaměstnanců působícího v USA, který je podle Američanů agentem ruských tajných služeb. Podle agentur to dnes oznámila americká mise při OSN. USA v pondělí vypověděly 12 diplomatů ze stálé mise Ruska při této mezinárodní organizaci v New Yorku, protože podle Washingtonu "vyvíjeli aktivity odporující jejich diplomatickému statusu". Ruské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že Moskva na vykázání svých diplomatů odpoví.

"Spojené státy 28. února zahájily proces, jímž vyžadují odchod ruského zpravodajce pracujícího ve Spojených národech, který zneužil privilegia pobytu ve Spojených státech," řekl mluvčí americké stálé mise při OSN.

Mluvčí OSN Stéphane Dujarric požadavek USA potvrdil, odmítl však poskytnout detaily ohledně funkce, ve které zaměstnanec působil a zda se jedná o ženu či muže. Řekl jen, že pracoval v sekretariátu organizace, podle agentury AFP však není jasné, zda tím myslel přímo v kancelářích generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese. "Litujeme, že jsme se dostali do této situace," podotkl mluvčí.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová dnes řekla, že pondělní vykázání 12 ruských diplomatů ze stálé mise Moskvy při OSN "nezůstane bez řádné reakce a odpovědi - nikoli nutně symetrické". Ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov na facebooku napsal, že jednání USA považuje za "nepřátelské chování vůči naší zemi".

Pracovníci v hlavním sídle OSN v New Yorku požívají zvláštní ochrany, protože OSN je mezinárodní organizace, do níž musí mít všechny členské státy volný přístup. Smlouva o umístění sídla OSN v USA nicméně stanoví, že v případě zneužívání tohoto speciálního postavení můžou americké úřady uplatňovat vůči pracovníkům své zákony.