USA pošlou Ukrajině další vojenskou pomoc za 400 milionů dolarů

Washington - Spojené státy pošlou Ukrajině další vojenskou pomoc v hodnotě 400 milionů dolarů (asi 8,8 miliardy Kč). Oznámil to dnes ministr zahraničí Antony Blinken. Podle něj ukrajinská armáda dostane z amerických skladů zejména munici, a to včetně střel do raketových systémů HIMARS a houfnic.

"Tento balík vojenské pomoci obsahuje další munici pro systémy HIMARS poskytnuté USA a houfnice, které Ukrajina tak účinně používá pro svou obranu, a také munici pro bojové vozy Bradley, mostní tanky, demoliční munici a vybavení, a také údržbu, výcvik a podporu," uvedl Blinken.

O další pomoci ukrajinské armádě dnes bude v Bílém domě mluvit americký prezident Joe Biden s německým kancléřem Olafem Scholzem. Lídři zemí NATO hovoří o tom, že Ukrajina nyní kvůli náporu ruských jednotek u Bachmutu potřebuje zejména dělostřeleckou munici a střely do raketometů, ale také další tanky.

Spojené státy Kyjevu od začátku ruské invaze dodaly či přislíbily pomoc v celkové hodnotě více než 32 miliard dolarů (709 miliard Kč).