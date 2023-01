USA pošlou Ukrajině a jejím sousedům vojenskou pomoc za 3,75 mld. dolarů

Washington - Spojené státy poskytnou další vojenskou pomoc ve výši 3,75 miliardy dolarů (přibližně 84 miliard korun) Ukrajině a jejím sousedům na východním křídle Severoatlantické aliance. Podle agentury AP to dnes oznámil Bílý dům. Do Kyjeva zamíří vojenská pomoc ve výši téměř tří miliard dolarů, sousedním zemím poskytne Washington 682 milionů dolarů. Je to zatím největší balík vojenské pomoci USA pro Kyjev. Součástí pomoci pro Ukrajinu, která se od loňského února brání ruské vojenské agresi, budou poprvé i obrněná vozidla Bradley.

Poslední balík zahrnuje vojenské vybavení pro Kyjev ve výši 2,85 miliardy dolarů ze zásob Pentagonu. Dalších 225 milionů dolarů obdrží Ukrajinci mimo jiné na podporu modernizace své armády, uvedl Bílý dům. Kromě toho 682 milionů dolarů Washington uvolní pro evropské spojence, aby si mohli doplnit své vojenské vybavení, které poskytli Ukrajině, upřesnila AP.

Vojenské vybavení zahrnuje mimo jiné 50 obrněných vozidel Bradley, která slouží k přepravě vojáků na bojiště a mohou pálit protitankové střely, podotkla agentura. Dále Ukrajinci obdrží 100 obrněných transportérů M113, 55 vozidel s ochranou proti minám MRAP, 138 terénních vozů Humvee, 500 protitankových střel, munici pro systémy HIMARS či protivzdušnou obranu a další zbraně.

"Válka je v kritickém bodě a musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli Ukrajincům bránit se ruské agresi," prohlásila mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierrová při oznamování nového balíku pomoci.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který byl minulý měsíc na návštěvě Washingtonu a setkal se s prezidentem Joem Bidenem, po západních zemích opakovaně žádal podporu v podobě pokročilejších zbraňových systémů a techniky. USA od začátku ruské invaze dosud Ukrajině poskytly bezpečnostní pomoc už za více než 21 miliard dolarů (474 miliard korun) a postupně jí dodávají čím dál komplexnější zbraně.

Nový balík pomoci oznámilo rovněž Německo, o svém záměru informovalo po čtvrtečním telefonátu mezi kancléřem Olafem Scholzem a prezidentem Bidenem. Berlín Kyjevu poskytne čtyři desítky německých bojových vozů pěchoty Marder a přislíbil mu rovněž jednu baterii systému protivzdušné obrany Patriot. V prosinci systém Patriot přislíbili Ukrajincům také Američané.