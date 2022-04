USA pošlou další pomoc Ukrajině, se spojenci pracují na předání tanků

Washington - Spojené státy pošlou Ukrajině další vojenskou pomoc v hodnotě 300 milionů dolarů (6,6 miliardy korun). Jedná se o bezpilotní prostředky nebo naváděné střely, informovala agentura Reuters. Podle deníku The New York Times Washington pracuje se spojenci na předání Ukrajině tanků sovětského původu. Takové má ve výzbroji i česká armáda.

Washington Kyjevu poskytne laserem naváděné střely, bezpilotní prostředky, zařízení pro noční vidění, munici či opancéřovaná vozidla. Podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho USA Ukrajině poskytly od začátku ruské invaze vojenskou pomoc v celkové hodnotě 1,6 miliardy dolarů (35 miliard korun). "Toro rozhodnutí potvrzuje neotřesitelný závazek Spojených států vůči suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny," uvedl Kirby.

V pátek mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uvedla, že Washington poskytuje Kyjevu vybavení, které by mu mu pomohlo v případě útoků biologickými či chemickými zbraněmi.

Podle deníku The New York Times Washington pracuje se svými spojenci na předání Ukrajině tanků sovětské výroby. Požádal o to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takový krok by dále posílil ukrajinské ozbrojené síly. Podle zdroje deníku by dodávky techniky měly začít brzy, aby ukrajinská armáda mohla úspěšněji čelit očekávaným ruským útokům v Donbase.

Nejmenovaný americký představitel však deníku odmítl říct, kolik kusů techniky by Kyjev mohl dostat a ze kterých zemí. Modernizovanými tanky sovětského původu T-72M4 CZ disponuje i česká armáda.