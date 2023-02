USA poskytnou Ukrajině další vojenskou pomoc Ukrajině za dvě miliardy USD

Washington/Kyjev - Spojené státy poskytnou Ukrajině další vojenskou pomoc v hodnotě dvou miliard dolarů (asi 44,63 miliardy Kč), uvedl bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan.

"Budeme i nadále sledovat to, co je nezbytné, a poskytneme to, co je nezbytné, aby Ukrajina měla vše, co potřebuje, aby uspěla na bitevním poli," řekl Sullivan podle agentury Reuters na akci pořádané televizí CNN k výročí ruské invaze.

Ohlášení dalšího balíku americké vojenské pomoci v hodnotě dvou miliard dolarů dříve CNN avizovala. Podle jejích zdrojů by zbraně a munice tentokráte neměly pocházet z amerických armádních skladů, odkud je lze poměrně rychle dopravit na bojiště, ale půjde o objednávku u amerických výrobců. Znamená to, že potrvá poměrně dlouho, než objednané výrobky dorazí na Ukrajinu. Objednávky lze ale vnímat i jako potvrzení dlouhodobého závazku USA pomáhat Ukrajině odrazit ruskou agresi.

Balík má obsahovat rakety pro raketomety HIMARS, dělostřeleckou munici ráže 155 milimetrů, různé druhy bezpilotních letounů, zbraně proti dronům, prostředky pro zneškodňování min, zařízení pro utajené spojení a prostředky sloužící k výcviku vojáků a opravám techniky.

Počátkem týdne Pentagon ohlásil, že USA posílají v rámci americké vojenské pomoci pro Ukrajinu munici do raketometů HIMARS, protitankové střely Javelin či čtyři radary pro monitorování vzdušného prostoru. Šlo o balík v hodnotě 460 milionů dolarů (přes deset miliard Kč). Oznámení přišlo po neohlášené návštěvě amerického prezidenta Joea Bidena v Kyjevě, kde avizoval dodatečné dodávky na podporu ukrajinské obrany.

USA jsou pro Ukrajinu nejvýznamnějším dodavatelem vojenské pomoci. Za rok od útoku ruské armády Washington na tento účel vynaložil bezmála 30 miliard dolarů (665,9 miliardy Kč).