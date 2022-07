USA poskytnou českým organizacím pomáhajícím Ukrajincům 248 milionů Kč

Praha - Spojené státy poskytnou organizacím v České republice 10,2 milionu dolarů (zhruba 248 milionů korun) na podporu lidí zasažených ruskou invazí na Ukrajinu. Částka je součástí balíčku humanitární pomoci ve výši zhruba 368 milionů dolarů (téměř devět miliard korun), který oznámil minulý týden americký ministr zahraničí Antony Blinken, uvedlo dnes v tiskové zprávě velvyslanectví USA v Praze.

Peníze podle chargé d'affaires americké ambasády Michaela Dodmana mají vyjádřit solidaritu USA s Českou republikou a lidmi z Ukrajiny. "ČR svou podporou Ukrajině a Ukrajincům prchajícím před ruskou agresí nadále ukazuje svou iniciativu, odvahu a empatii," uvedl. Peníze budou určené na podporu aktivit Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace pro migraci, Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Světové zdravotnické organizace v Česku.

Spojené státy poskytly od počátku ruské invaze humanitární pomoc za více než 1,28 miliardy dolarů (přes 31 miliard korun) a mezi jednotlivými zeměmi jsou největšími dárci, uvedlo velvyslanectví. "Brutální útok Ruska proti Ukrajině vstupuje do pátého měsíce a my nadále vyzýváme Rusko, aby okamžitě ukončilo boje, usnadnilo přísun humanitární pomoci na Ukrajinu a umožnilo odchod těm, kdo chtějí utéct do bezpečí," uvedl v tiskové zprávě Blinken.

Česko dosud udělilo dočasnou ochranu více než 390.000 uprchlíků z Ukrajiny. "Oceňujeme naše spojence a partnery, kteří přijali válečné uprchlíky, a vítáme rozhodnutí EU prodloužit dočasný status ochrany ukrajinským občanům poskytnutím pracovních povolení, ubytování a dalších služeb," doplnil Blinken.