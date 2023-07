USA posílají Ukrajině miniaturní průzkumné drony Hornet i další munici

Washington/Kyjev - Americká administrativa dnes představila novou várku armádní pomoci pro Ukrajinu v hodnotě až 400 milionů dolarů (8,7 miliardy korun), která zahrnuje i malé průzkumné drony Hornet norské výroby. V balíku jsou dále střely pro raketomety HIMARS a systém protivzdušné obrany NASAMS či přenosné protiletadlové komplety Stinger a protitankové komplety Javelin.

Jde již o 43. sadu vojenského vybavení ze zásob amerického ministerstva obrany sestavenou pro Kyjev od srpna 2021. Od ruské invaze v únoru 2022 USA podle nového přehledu Washington poskytl vojenskou pomoc za 43 miliard dolarů (940 miliard Kč).

Průzkumné nanodrony Hornet, které jsou využívány hlavně pro shromažďování zpravodajských informací, měří na délku zhruba 17 centimetrů a váží 33 gramů. Ukrajina je v minulosti dostala už od Británie a Norska. Kolik jich nyní posílá americká vláda, není v tiskové zprávě specifikováno.

Pentagon kromě toho oznámil další dodávky munice do systémů HIMARS, NASAMS a Patriot, dále munici do houfnic a 28 milionů kusů munice do malých střelných zbraní. Součástí balíku jsou také neřízené střely vzduch-země Hydra 70, americké obrněné transportéry Stryker v počtu 32 kusů a několik dalších druhů vybavení.

Jmenované zbraně jsou Ukrajině poskytovány na základě prezidentské pravomoci, což Pentagonu umožňuje, aby je rychle vzal z vlastních zásob. Na Ukrajinu tak mohou být dodány i během několika dní, napsala agentura AP.