USA podle Reuters překonaly hranici 41.000 obětí

Sanitky v New Yorku v areálu nemocnice Queens Hospital Center (na snímku z 20. dubna 2020). ČTK/AP/Mary Altaffer

New York - Ve Spojených státech na komplikace související s nemocí covid-19 dosud zemřelo přes 41.000. Dnes to oznámila agentura Reuters, podle jejíhož propočtu se rychlost růstu obětí zpomaluje. Klesající počet obětí hlásí i stát New York, který je největším ohniskem infekce v USA. Newyorský guvernér Andrew Cuomo dnes oznámil, že za uplynulý den v tomto státě zemřelo 478 infikovaných lidí, což je nejméně za poslední dva týdny.

Spojené státy, kde žije zhruba 330 milionů lidí, jsou koronavirem nejhůře postiženou zemí. Americká Univerzita Johnse Hopkinse, která pandemii sleduje celosvětově, eviduje v USA 762.000 nakažených a přes 40.700 obětí, což je v obou ohledech nejvíce na světě. Agentura Reuters, která si vede vlastní bilanci, oznámila, že USA již hranici 41.000 mrtvých překročily.

Reuters rovněž uvedl, že bilance obětí i nově nakažených v USA přes víkend klesala. Agentura za sobotu zaznamenala 1800 úmrtí souvisejících s koronavirem a v neděli asi 1500, minulý týden ve středu jich přitom bylo přes 2800.

Příznivější čísla oznámil i stát New York, na který připadá takřka polovina všech amerických obětí. Drtivá většina mrtvých ze státu New York zaznamenalo tamní stejnojmenné velkoměsto, kde na malé ploše žije asi 8,4 milionu obyvatel.

Dnes newyorský guvernér Cuomo oznámil, že v tomto americkém státě zemřelo za den 478 lidí. I když někteří odborníci tvrdí, že infekce je v New Yorku na vrcholu či dokonce na ústupu, bilance mrtvých je podle Cuoma nadále děsivě vysoká. Uvedl,že úřady nyní propočítávají, jak se pokles může v nadcházejících dnech i týdnech vyvíjet.

V nemocnicích ve státě New York podle Cuoma zůstává přes 16.400 lidí, což je skoro o tři tisíce méně než za vrcholu epidemie. Počet hospitalizovaných klesá šestým dnem v řadě, napsal list The New York Times.

Cuomo zároveň varoval před možným opětovným růstem počtu infikovaných, což bude souviset s tím, jak stále více lidí bude opouštět bezpečí svých domovů.