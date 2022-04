USA oznámily zákaz nových investic v Rusku či sankce proti Sberbank

Washington - Spojené státy oznámily další zpřísnění protiruských sankcí, které zahrnuje přerušení veškerých vazeb mezi americkým finančním systémem a institucemi Sberbank a Alfa Bank, zákaz nových investic v Rusku a nová opatření proti "ruským elitám" včetně dospělých dětí prezidenta Vladimira Putina. Kroky v prohlášení prezentoval Bílý dům s tím, že jsou součástí společného postupu USA s partnery v Evropské unii a ve skupině G7. Hovoří o odvetě za ruská "zvěrstva na Ukrajině, mimo jiné v Buči".

Sberbank, což je největší ruská banka, a Alfa Bank, která je největší soukromou bankou, budou nyní terčem "plných blokovacích sankcí". Sberbank je na sankčním seznamu od sklonku února, kdy Washington oznámil snahu odstřihnout ji od transakcí v dolarech.

"Toto opatření zmrazí veškerá aktiva Sberbank a Alfa Bank, která se dotýkají amerického finančnictví, a zakáže lidem ze Spojených států, aby s nimi podnikali," uvedl Bílý dům k dnešnímu zpřísnění sankcí. Komuniké dále avizuje, že prezident Joe Biden podepíše dekret zakazující Američanům nové investice v Rusku, ať jsou daní občané USA kdekoli. Podobné opatření Washington v únoru přijal v souvislosti s povstaleckými samozvanými "lidovými republikami" na východě Ukrajiny.

USA hodlají také blokovat kontakty s "klíčovými podniky vlastněnými ruským státem", které ve čtvrtek vyjmenuje ministerstvo financí, a rozšiřují seznam sankcionovaných ruských občanů. Nově na něm podle amerických médií budou dvě dospělé dcery ruského prezidenta, které deník The New York Times uvádí jako Jekatěrinu Tichonovovou a Mariji Putinovou alias Voroncovovou. Bílý dům také uvádí manželku a dceru šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova, ruského premiéra Michaila Mišustina a exprezidenta Dmitrije Medveděva. Ti všichni budou podle něj odstřiženi od amerického finančnictví a budou jim zmrazeny majetky v USA.

Nejmenovaný americký činitel v této souvislosti řekl novinářům, že podle vlády existují indicie, že Putinovy dcery mají na Západě majetky. "Domníváme se, že mnohé z Putinových aktiv jsou ukryté s rodinnými příslušníky, a proto na ně cílíme," citoval na twitteru amerického činitele reportér listu The Washington Post.

Oznámené kroky představují již několikátý balíček sankcí přijatých Washingtonem od začátku ruského útoku na sousední zemi. USA podobně jako EU a další partneři omezuje vývoz vybraných druhů zboží, trestá ruské banky včetně té centrální a blokuje aktivity předních ruských podnikatelů či politiků včetně prezidenta Putina a ministra Lavrova. Washington také zakázal dovoz ruských fosilních paliv, která pro USA nejsou tak důležitá jako pro evropské země.

Šéf americké diplomacie Antony Blinken minulý měsíc řekl, že USA udělají všechno pro to, aby ruské válečné tažení zastavily. Sankce zatím tento efekt zjevně nemají a Kyjev neustále volá po ráznějším postupu. Američtí činitelé ale trvají na tom, že jsou sankce pro Rusko bolestivé. Dnešní prohlášení Bílého domu mimo jiné vyjmenovává nepříznivé údaje o vývoji ruské ekonomiky a píše o výrazném narušení tamních dodavatelských řetězců. "Důležité je, že tato opatření jsou navržena tak, aby se navzájem umocňovala a přinášela stupňující se dopady," uvádí o sankcích kancelář amerického prezidenta.

Součástí nového balíku je i snaha zabránit Rusku ve splácení dluhů za pomoci aktiv podléhajících americké jurisdikci, která přinutí Moskvu najít nové zdroje, píše The New York Times. Vládní činitel, který novináře informoval o podrobnostech kroků, řekl, že sankce ve výsledku vrátí kvalitu života v Rusku na úroveň 80. let.

Impulsem k novým sankcím, které tento týden přijímá také Británie nebo EU, jsou množící se důkazy o vraždění Ukrajinců v obcích, které v uplynulých týdnech okupovaly ruské jednotky. Ve zmíněné Buči severozápadně od Kyjeva novináři v posledních dnech po odchodu Rusů nachází mrtvoly v civilních oděvech včetně dětí a také přeživší, kteří popisují krvavé represe okupantů.

Vedle zpřísňování sankcí dnes americká vláda popsala také kroky související s jejich vymáháním. Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo informaci o zabavení "superjachty" sankcionovaného oligarchy Viktora Vekselberga, kterou v pondělí na žádost USA zadržela policie na Mallorce. Americké úřady kromě toho obvinily ruského mediálního magnáta Konstantina Malofejeva, který v minulosti podporoval proruské síly na východě Ukrajiny, z porušování sankcí. Podle agentury AP je Malofejev, který napadení Ukrajiny označil za svatou válku, prvním ruským oligarchou obviněným v USA od začátku invaze.