USA oznámily balík vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 2 miliard dolarů

"Munici nakoupíme od belgického průmyslu a dodáme v nejbližším možném termínu," uvedlo ministerstvo v prohlášení.

"Dodáváme to, co Ukrajinci aktuálně potřebují, a to se vyvíjí v čase. Poslední dobou je tu důraz na protitankové střely, protivzdušnou obranu, ženijní vojsko a dělostřelectvo," uvedla belgická ministryně obrany Ludivine Dedonderová v rozhovoru, který dnes otiskl list Le Soir. Podle ní dosud Belgie na Ukrajinu poslala například lehké automatické pušky, munici, protitankové střely nebo minomety a pomohla vycvičit 700 ukrajinských vojáků.