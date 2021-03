USA označily Čínu za největší geopolitickou výzvu 21. století

Washington - Vrůstající soupeření s Čínou je klíčovou výzvou, které Spojené státy čelí. Vyplývá to z nově představeného dokumentu, v němž administrativa amerického prezidenta Joea Bidena načrtla svou strategii na poli národní bezpečnosti. Podle ministra zahraničí Anthonyho Blinkena představuje asijská země pro USA největší geopolitickou zkoušku tohoto století, uvedla agentura Reuters.

"Je to jediný soupeř, který je potenciálně schopen spojit svoji ekonomickou, diplomatickou, vojenskou a technologickou sílu a stát se trvalou výzvou stabilnímu a otevřenému mezinárodnímu systému," uvádí se na adresu Číny ve 24stránkovém vládním dokumentu.

USA se s Čínou dostávají do střetu kvůli mocenskému přetlačování v regionu Indického a Tichého oceánu, ekonomické politice Pekingu, potlačování opozice v Hongkongu čínskými úřady, otázce Tchaj-wanu či stavu lidských práv v západočínské provincii Sin-ťiang.

Bidenova administrativa dala najevo, že bude pokračovat v agresivní čínské politice exprezidenta Donalda Trumpa. Oproti němu však hodlá postupovat ve spolupráci s americkými spojenci v regionu.

Dokument podle agentury Kjódó uvádí, že USA chtějí "potvrdit, modernizovat, a investovat do" spojenectví s Austrálií, Japonskem, Jižní Koreou a Severoatlantickou aliancí, která jsou "největší strategickou výhodou Ameriky". Kromě těchto tradičních spojenců hodlá Washingtom budovat partnerství i s Indií, Singapurem či Vietnamem.

"Náš vztah s Čínou bude založený na konkurenci tam, kde je to potřeba, na spolupráci tam, kde je to možné, a soupeření tam, kde je to nutné," uvedl dnes Blinken ve svém prvním velkém projevu od nástupu do úřadu, v němž představil priority budoucí zahraniční politiky USA. "Zvládneme největší geopolitickou zkoušku 21. století: náš vztah s Čínou."

USA budou chtít s Čínou jednat "z pozice síly", což "vyžaduje postavit se za naše hodnoty při porušování lidských práv v Sin-ťiangu nebo při pošlapávání demokracie v Hongkongu, protože pokud tak neučiníme, Čína se bude chovat s ještě větší beztrestností," řekl Blinken.