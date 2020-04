USA opět zaznamenaly rekordní počet úmrtí na koronavirus

Washington - Počet úmrtí na koronavirus v USA druhý den v řadě dosáhl rekordu. Podle propočtů agentury Reuters tam ve středu onemocnění covid-19 podlehlo nejméně 2371 lidí, a celková bilance mrtvých tak překonala 30.800. Prezident Donald Trump nicméně na středeční tiskové konferenci řekl, že podle dat šíření nákazy v USA patrně dosáhlo vrcholu a dodal, že dnes představí nové pokyny ohledně znovuotevírání ekonomiky.

První úmrtí na koronavirus Spojené státy zaznamenaly 29. února. Počet mrtvých se vyšplhal na 10.000 po 38 dnech, o dalších devět dní později bylo zaznamenáno už 30.000 úmrtí. Naposledy byl největší denní nárůst v počtu mrtvých zaznamenán v úterý, kdy úřady hlásily 2364 úmrtí.

Počet potvrzených případů nákazy v USA překonal 635.000. Po celém světě už se koronavirus prokázal u více než dvou milionů lidí. Prezident Trump však ve středu uvedl, že USA jsou patrně za vrcholem, pokud jde o nové případy. "Data naznačují, že v celé zemi jsme za vrcholem nových případů," řekl. "Snad to tak bude pokračovat," doplnil s tím, že v důsledku vývoje budou dnes po jednáních s guvernéry představeny nové pokyny pro znovuotevírání ekonomiky."Chceme získat svou zemi zpět," řekl. Podle šéfa Bílého domu byly dosud v USA provedeny 3,3 miliony testů a brzy budou testy na protilátky.

Navzdory rostoucímu počtu mrtvých se v některých částech USA objevují náznaky, že epidemie začíná ustupovat, uvádí Reuters. Guvernéři asi 20 amerických států, kde se virus šíří nejméně, doufají v postupné zahájení hospodářské obnovy po 1. květnu. Z 50 amerických států hlásilo dnes 17 méně než sto nově nakažených.

Nejvíce zasažené epidemií jsou státy New York, Kalifornie, Louisiana, New Jersey, Massachusetts a Michigan. Některé státy, zejména New York, oznámily znatelný pokles hospitalizací a méně pacientů odkázaných na ventilátory.