USA opět registrují v průměru přes 2000 zemřelých po nákaze koronavirem za den

Washington - V USA zemřelo po nákaze koronavirem v posledních sedmi dnech v průměru přes 2000 lidí denně. Podobně vysoké statistiky přitom země registrovala naposledy na začátku letošního března, uvádí s odkazem na svoje statistiky list The New York Times. Téměř třetina všech zemřelých pochází ze dvou momentálně nejzasaženějších států, Texasu a Floridy.

Nárůst denního počtu zemřelých zaznamenaly především některé oblasti s nejnižší proočkovaností proti covidu-19, značné zvýšení v minulém týdnu nicméně oznámil například také Vermont, který je jedním ze států USA s největší mírou imunizace proti covidu-19. Vermont nicméně nadále registruje nejnižší počet nově nakažených na počet obyvatel ze všech amerických států.

Ostrovní teritorium Guam a stát Idaho v posledním týdnu zaznamenaly svůj dosud největší počet zemřelých za sedmidenní období od začátku pandemie. Na Guamu je naočkovaných 64 procent obyvatel, v Idahu je to 41 procent.

V USA nicméně v posledních dnech stagnují nebo dokonce pomalu klesají počty nových případů a lidí hospitalizovaných s covidem-19. Nadále však zůstávají na úrovni, která znepokojuje většinu odborníků. V zemi se proto vedou intenzivní diskuse o posilovacích dávkách covidových vakcín, v souvislosti s nakažlivější variantou delta, jíž se mnohdy infikují i plně naočkovaní lidé.

Panel nezávislých odborných poradců amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v pátek doporučil aplikaci třetí dávky vakcíny firem Pfizer/BioNTech jen pro osoby starší 65 let nebo ty, kterým hrozí těžký průběh nemoci. Podle vládního experta Anthonyho Fauciho se v příštích týdnech agentura vyjádří rovněž k potřebě dalších dávek u vakcín od firem Moderna a Johnson & Johnson.

Do New Yorku se tento týden chystá více než stovka světových vůdců, kteří se zúčastní Valného shromáždění OSN. Organizace požaduje od všech účastníků, aby byli plně naočkovaní a nevstupovali do jejího sídla, pokud pociťují symptomy onemocnění. Očkovací průkazy lídrů však nebude kontrolovat a bude se spoléhat na zodpovědnost jednotlivých účastníků.

Tento systém podle amerických médií otestuje zejména brazilský prezident Jair Bolsonaro, který v úterý svým projevem zahájí všeobecnou rozpravu. Dlouhodobě přitom prohlašuje, že odmítá očkování vzhledem k tomu, že již covid-19 prodělal, což mu podle jeho slov poskytuje lepší ochranu než vakcíny. Nejmenovaný činitel OSN však listu The Washington Post sdělil, že organizace nebude nenaočkovaným lídrům zakazovat vstup do své budovy a účast na naplánovaných akcích, protože na to nemá pravomoci.

Zahraniční delegace se nicméně budou muset přizpůsobit rovněž místním nařízením města New York, které požaduje důkaz o obdržení alespoň jedné dávky vakcíny pro vstup do barů, restaurací, muzeí a řady dalších veřejných vnitřních prostor.