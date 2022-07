USA ohlásily další vojenskou pomoc Ukrajině za stamiliony dolarů

Washington - Spojené státy oznámily, že poskytnou Ukrajině novou vojenskou pomoc ve výši 820 milionů dolarů (asi 19,5 miliardy korun), včetně nových protileteckých raket odpalovaných ze země a dělostřeleckých radarů, sloužících k umlčování palby nepřátelských děl. Jde o odpověď na skutečnost, že Rusko ve válce proti Ukrajině silně závisí na úderech zasazovaných z velkých vzdáleností, napsala agentura AP.

Rusko v posledních dnech odpálilo desítky raket napříč Ukrajinou a na klíčových úsecích fronty drželo ukrajinské síly pod nepřetržitou palbou trvající někdy i hodiny. Ukrajinští vůdci veřejně vyzývali západní spojence, aby rychle poslali více munice a pokročilé zbrojní systémy, které by jim pomohly eliminovat ruskou převahu ve výzbroji a živé síle.

USA se celkem zavázaly poskytnout Ukrajině zbraně a výcvik za více než 8,8 miliardy dolarů. Asi sedm miliard této pomoci bylo oznámeno od ruské invaze z 24. února.

"Budeme podporovat Ukrajinu, dokud to bude zapotřebí," řekl americký prezident Joe Biden tento týden na summitu NATO v Madridu. Prohlásil, že kvůli invazi utrpělo mezinárodní postavení Ruska a že velké škody způsobily ruské ekonomice západní sankce uvalené kvůli invazi. USA podle Bidena poskytují Ukrajincům "kapacitu nadále odolávat ruské agresi".

"Nevím, jak to skončí, ale neskončí to tak, že by Rusko porazilo Ukrajinu na ukrajinském území," řekl Biden.

V rámci nového balíčku pomoci Spojené státy poskytnou Ukrajině dva norské protiletadlové systémy NASAMS, které slouží i k ochraně vzdušného prostoru kolem Bílého domu a Kapitolu ve Washingtonu. Pentagon také Ukrajincům dodá až 150.000 dělostřeleckých nábojů ráže 155 milimetrů a munici pro již poskytnuté raketomety HIMARS.

Podle AP jde o čtrnáctý balíček výzbroje a vybavení převedený na Ukrajinu ze zásob amerického ministerstva obrany od srpna 2021.

Válka na Ukrajině podle západních představitelů a analytiků dospěla do patové situace, ve které jsou obě strany silně závislé na dělostřelectvu. Přestože Rusko nedosáhlo svých původních cílů, včetně svržení ukrajinské vlády, má se za to, že pomalu postupuje v dobývání východoukrajinského regionu Donbas.