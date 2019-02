Washington - Spojené státy odstupují od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Oznámil to dnes ministr zahraničí Mike Pompeo. Články smlouvy přestanou být USA vázány s platností od soboty, o svém kroku bude Washington oficiálně informovat Moskvu. Spojené státy dnešním oznámením spustily půlroční výpovědní lhůtu, během níž je ještě možné o osudu dohody jednat. Německo vužije půlroční výpovědní lhůty k dalšímu jednání. V Berlíně to dnes řekla spolková kancléřka Angela Merkelová. Moskva si v reakci na odstoupení USA vyhradila právo na odvetu.

Pentagon Rusko obviňuje, že výrobou nové rakety smlouvu porušilo, což Moskva popírá. Pompeo řekl, že pokud se Rusko po půl roce nevrátí k jejímu dodržování, smlouva skončí. USA jsou nicméně podle Pompea ochotny vést s Moskvou rozhovory o kontrole zbrojení. Prezident Donald Trump stojí o dohodu, která je ověřitelná, upozornil americký ministr.

Smlouva uzavřená v éře prezidenta USA Ronalda Reagana a sovětského reformního vůdce Michaila Gorbačova ukládá oběma státům zlikvidovat rakety s doletem 500 až 5000 kilometrů. Sovětské střely tehdy byly i na československém území. Washington Moskvu obviňuje z porušování smlouvy od roku 2014, hrozby o vypovězení smlouvy sílí od loňského roku.

V prohlášení, které dnes na svém webu zveřejnil Bílý dům, Trump obvinil Rusko, že "příliš dlouho a beztrestně" smlouvu porušovalo tajným vývojem a rozmístěním zakázaného raketového systému. Spojenci USA v NATO podle prezidenta vypovězení smlouvy "plně podporují".

"Nemůžeme být jedinou zemí na světě, která je smlouvou jednostranně vázána... Pokročíme ve vývoji naší vlastní vojenské reakce a budeme spolupracovat s NATO a ostatními spojenci a partnery, abychom zabránili Rusku získat jakoukoli vojenskou převahu prostřednictvím svého nezákonného jednání," uvádí se v prohlášení.

Trump v dokumentu zdůraznil, že USA zůstávají věrny takové kontrole zbrojení, která je ověřitelná a vynutitelná. "Jsme připraveni zahájit s Ruskem jednání a dosáhnout těchto cílů. Jakmile se to stane, (jsme připraveni) navázat, možná vůbec poprvé, vynikající spolupráci na hospodářské, obchodní, politické a vojenské úrovni. Bude to fantastické pro Rusko a Spojené státy a skvělé pro celý svět," stojí v prohlášení.

Obvinění, že Rusko vypustilo ze střelnice Kapustin Jar v Kazachstánu raketu porušující články smlouvy, ruské vedení popírá. Na polygonu se prý sice testují rakety s doletem delším než 500 kilometrů, jsou to ale výhradně strategické rakety dlouhého doletu, jichž se smlouva INF netýká. Start rakety s plochou druhou letu SSC-8 (v Rusku označované Novator 9M729), která vyvolává americké protesty, se na této střelnici uskutečnil loni v září, ale střela údajně letěla jen do vzdálenosti necelých 480 kilometrů.

Minulý týden náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov prohlásil, že Rusko je ochotno raketu SSC-8 ukázat zástupcům NATO a Evropské unie. Vstřícnost Ruska je podle Rjabkova v tomto ohledu "bezpříkladná".

Pompeo loni počátkem prosince dal Rusku faktické ultimátum, když varoval, že pokud do 60 dnů spornou raketu nezničí, USA smlouvu INF vypoví. Ultimátum vyprší v sobotu a výpovědní lhůta v srpnu.

Američtí experti projevují značnou skepsi ohledně dalšího osudu smlouvy INF, která se jako jediná v dějinách vztahuje na celou třídu zbraní. Dosavadní neústupnost obou stran dává podle analýzy agentury AP málo naději, že Rusko nebo USA během půlroční lhůty stanovisko změní.

Moskva si v reakci na odstoupení USA vyhradila právo na odvetu

Moskva si v souvislosti s odstoupením Spojených států od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) vyhrazuje právo na odvetnou reakci a opatření. Uvedla to dnes mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Moskva je nicméně nadále ochotna s USA o osudu smlouvy z roku 1987 jednat.

"Pokud americká strana přeci jen definitivně odstoupí od smlouvy, Moskva si vyhrazuje právo na odpovídající reakci a na odvetné kroky. Je přirozené, že se tak stane," řekla televizi Rossija 1 Zacharovová podle agentury TASS. Odstoupení USA od smlouvy podle mluvčí nesouvisí s Ruskem, ale s americkou strategií vyvázat se ze závazků v různých oblastech.

Spojené státy dnešním oznámením spustily půlroční výpovědní lhůtu, během níž je ještě možné o osudu smlouvy jednat. USA obviňují Rusko, že smlouvu porušilo výrobou nové rakety, což Moskva popírá.

Ruští zákonodárci podle agentury RIA Novosti předpověděli, že Moskva nepřistoupí na americké ultimátum zničit ruské rakety 9M729 (na Západě označované za SSC-8), jejichž dolet podle Američanů porušuje ustanovení smlouvy, ukládající zničit celou kategorii střel o doletu 500 až 5000 kilometrů. Moskva odmítá americká obvinění jako neopodstatněná a tvrdí, že smlouvu dodržuje.

"Sama skutečnost, že USA si od počátku vybraly jazyk ultimát, přestože dobře vědí, že Rusko takový tón v jednáních nestrpí, potvrzuje, že se nikdo nechystá se domluvit," usoudil šéf zahraničního výrobu horní komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov. Podle něj se USA rozhodly "dorazit" nejdůležitější článek v kontrole nad zbrojením a Západ si už zvykl omlouvat své vlastní činy všemožným obviňováním druhých. Rusko se snažilo, aby se problém řešil jinak a nabídlo inspekci své nové střely s plochou dráhou letu, ale ani to nepomohlo. "Neuslyší vás, pokud vás nechtějí slyšet," prohlásil ruský senátor.

Američané podle něj usilují o rozmístění svých raket v Evropě, aby se staly protiváhou k novým ruských raketám dosahujících hyperzvukové rychlosti, a ve hře je také Čína, která disponuje střelami v kategorii, zakázané USA a Rusku. Politik je přesvědčen, že během šesti měsíců se americký postoj nezmění, a tak Rusko bude muset reagovat "jak na poli zbrojení, tak na poli evropské diplomacie". "Je důležité, aby si Evropané uvědomili, že teď se stanou terčem ruských raket," zdůraznil.

"Takový tón nepřijmeme. Neměli bychom akceptovat další ultimátum," reagoval na americké prohlášení předseda zahraniční výboru Státní dumy, dolní komory parlamentu, Leonid Sluckij. Rozhodnutí Washingtonu podle něj hrozí rozpoutáním nových závodů ve zbrojení a "ohrožuje stabilitu světa".

NATO: Spojenci podporují odchod USA od smlouvy s Ruskem

Spojenci ze Severoatlantické aliance plně podporují Spojené státy v rozhodnutí odstoupit od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. V prohlášení to uvedla Severoatlantická rada, která je nejvyšším politickým orgánem NATO. Zároveň vyzvala Rusko, aby se v následujících šesti měsících, po nichž nabude ohlášený americký odchod platnost, vrátilo k dodržování smlouvy.

"Spojené státy k tomuto kroku přistoupily v reakci na významné ohrožení euroatlantické bezpečnosti, které představují tajné ruské testy, výroba a rozmístění systémů řízených střel s plochou dráhou letu 9M729 (na Západě označovaný jako SSC-8, pozn. ČTK). Spojenci tento krok plně podporují," uvedla Severoatlantická rada, v níž zasedají zástupci členských zemí aliance.

Komuniké dále Rusko vyzývá, aby se během následujícího půl roku vrátilo k "plnému a ověřitelnému" dodržování smlouvy s USA, a to ve snaze zachovat její platnost. "Jestliže Rusko nebude ctít své závazky plynoucí z INF skrze ověřitelné zničení všech svých systémů 9M729,... odpovědnost za zmaření dohody bude výhradně na straně Ruska," uvádí vedení NATO.

Severoatlantická rada podle prohlášení nadále usiluje o konstruktivní vztah s Moskvou, "pakliže to kroky Ruska umožní". Vyjadřuje však lítost nad tím, že "Rusko v rámci svého obecnějšího vzorce chování nadále popírá porušení smlouvy INF, odmítá přijít s jakoukoli důvěryhodnou odpovědí a neučinilo žádné prokazatelné kroky" směrem k souladu s dohodou INF.

Polský ministr zahraničí by chtěl v Evropě americké rakety

Pro rozmístění amerických raket s jadernými hlavicemi v Evropě se vyslovil šéf polské diplomacie Jacek Czaputowicz v německém časopise Der Spiegel. Výňatky z rozhovoru magazín zveřejnil dnes, kdy Spojené státy oznámily rozhodnutí odstoupit od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987.

Tu Rusko podle USA porušuje, nicméně má stále šanci, aby se v následujících šesti výpovědních měsících, po nichž nabude ohlášený americký odchod platnost, vrátilo k dodržování smlouvy.

"Je v našem evropském zájmu, aby na kontinentu byli američtí vojáci a rakety s jadernými hlavicemi," řekl polský ministr. Moskva podle něj jiný signál nepochopí. Czaputowicz nevyloučil, že by jaderné zbraně Severoatlantické aliance mohly být v budoucnu i v Polsku. "Vůbec to nechceme, ale vše závisí na tom, jak se bude chovat Rusko v budoucnu, zda bude pokračovat v agresivní politice zbrojení. NATO se musí rozhodnout jako společenství," řekl. Rusko podle něj rozumí jen řeči síly.

Pochopení pro americké rozhodnutí vyjádřil na twitteru také šéf ukrajinské diplomacie Pavlo Klimkin. "Rusko dostává na vědomí, že hybridní neplnění smluvních závazků mu již neprojde. Architektura strategické stability musí být transparentní, čestná a efektivní," usoudil Klimkin.

Deník Ukrajinska pravda poznamenal, že Kyjev podporuje tvrdý nátlak na Rusko, je ale otázkou, zda je připraven adekvátně reagovat na zánik smlouvy INF, jímž je sám právním nástupcem. Po zániku smlouvy by tak Ukrajinci mohli vzkřísit výrobu raket s doletem přesahujícím 500 kilometrů, a tak získat krajně potřebný prostředek pro efektivní zadržování Ruska. Následky by ale mohly být pro Ukrajinu i nepříznivé, a to v podobě plnokrevných závodů ve zbrojení v Evropě a zvýšení tlaku Ruska, hledajícího záminku k rozmístění raket proti systému protiraketové obrany v Evropě. Ukrajina by se podle komentátora při tomto scénáři mohla přeměnit v nárazníkové pásmo mezi Ruskem a NAO, což by zmařilo ukrajinské vyhlídky na integraci do euroatlantických struktur. "Má Kyjev strategii, jak využít možnosti vzniklé po krachu smlouvy INF a hlavně jak minimalizovat nová rizika? Na odpověď má ještě půl roku," upozornil deník.

Berlín lituje ústup USA od smlouvy, ale Rusko se dohody nedrželo

Podle německého ministra zahraničí Heika Maase bude svět bez smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) méně bezpečným. Rusko však podle něj není ochotno obnovit dodržování smlouvy z roku 1987. Podobně jako sociálnědemokratický (SPD) politik se dnes na twitteru vyjádřila také šéfka Křesťanskodemokratické unie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová, podle níž se Německo bude vždy zasazovat o zákaz pozemních jaderných systémů raket středního doletu.

"USA chtějí odstoupit od smlouvy INF. Bohužel Rusko není ochotno obnovit oddanost smlouvě. Bez smlouvy bude méně bezpečnosti. Nepotřebujeme debatu o vyzbrojování, ale obsáhlou kontrolu zbrojení," uvedl Maas v prohlášení, které zveřejnilo jeho ministerstvo.

Krampová-Karrenbauerová, která v prosinci od kancléřky Angely Merkelové převzala vedení CDU, dnes na twitteru označila formální vypovězení smlouvy INF Washingtonem za "velmi politováníhodné". "Rusko bohužel nerozptýlilo pochybnosti ohledně oddanosti smlouvě. Nyní musí USA a Rusko využít šestiměsíční lhůty k vyjednání dohody navazující na INF," napsala šéfka nejsilnější německé strany.

"V rámci NATO se budeme vůči USA a Rusku dál zasazovat o zákaz pozemních jaderných systémů raket středního doletu," dodala Krampová-Karrenbauerová.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dnes oznámil, že Spojené státy od INF odstupují. USA spustily půlroční výpovědní lhůtu, během níž je ještě možné o osudu dohody jednat. Pentagon Rusko obviňuje, že výrobou nové rakety smlouvu porušilo, což Moskva popírá a v reakci na krok Washingtonu dnes prohlásila, že si vyhrazuje právo na odvetnou reakci a opatření.