USA odstranily překážku globální dohody o digitální dani

Washington - Spojené státy upustí od sporné části návrhu reformy globálních pravidel digitální daně. Řekla to dnes americká ministryně financí Janet Yellenová svým protějškům ze zemí skupiny největších ekonomik G20. Administrativa bývalého prezidenta Donalda Trumpa ve věci dosud trvala na opatření "bezpečného přístavu", nadnárodní společnosti jako Facebook nebo Google by si podle něj mohly zvolit, zda na nová pravidla přistoupí. Krok USA by podle listu The Financial Times mohl být zlomem při jednání téměř 140 zemí o digitální dani, které organizuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Yellenová na virtuálním setkání ministrů skupiny G20 uvedla, že Spojené státy "zahrnutí opatření 'bezpečného přístavu' už nepodporují". Italský ministr financí Daniele Franco, který setkání spolupředsedal, později na tiskové konferenci řekl, že skupina G20 chce nyní dosáhnout řešení "do poloviny roku 2021".

Jeden z představitelů blízkých vyjednávání o digitální dani listu The Financial Times sdělil, že Washington chce dohodu uzavřít do července. "Nadcházející týdny budou klíčové, ale věci se odebírají dobrým směrem jako nikdy předtím," dodal.

Jednání o digitální dani reagují na kritiku, že hlavně velké technologické firmy neplatí spravedlivý podíl na daních, protože sídlí v zemích, kde je to pro ně z hlediska daní výhodné. V Evropě to je například Irsko či Lucembursko.

Podle navrhovaný pravidel by globální technologičtí giganti měli být daněni i v zemích, kde nesídlí, ale kde nabízejí digitální služby či jiné produkty.

Vzhledem k tomu, jednání organizované OECD dosud stagnovalo, digitální daň individuálně zavedlo několik zemí, například Francie, Británie, Itálie, Turecko, ale i Česká republika.