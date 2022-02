USA odpoví rychle a rozhodně na agresi Ruska, řekl Biden Zelenskému

Kyjev/Washington - Americký prezident Joe Biden dnes potvrdil svému ukrajinskému protějšku Volodymyrovi Zelenskému závazek USA vůči suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny. Biden rovněž zopakoval, že Spojené státy odpoví "rychle a rozhodně" na jakoukoliv další agresi Ruska vůči Ukrajině, uvedl v prohlášení Bílý dům. Oba lídři se při více než hodinovém telefonátu shodli na tom, že je důležité se nadále snažit vyřešit nynější krizi diplomacií a odstrašováním. Podle Zelenského se prezidenti bavili o bezpečnosti, ekonomice, současných rizicích, sankcích a ruské agresi.

Moskva podle západních zemí shromažďuje přes 100.000 vojáků u hranic s Ukrajinou a američtí činitelé hovoří o tom, že chystá invazi, která by nyní mohla přijít "kdykoliv".

Biden v sobotu telefonicky varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před dopady možné ruské invaze na Ukrajinu a řekl mu, že by ruský výpad s sebou přinesl "rozsáhlé lidské utrpení". Dodal, že Spojené státy dávají přednost diplomacii, jsou ale připravené také na "další možné scénáře". Podobně jako v dnešním vyjádření pak zmínil "rozhodnou a rychlou odpověď" v případě invaze. Washington ovšem také vyzval občany USA k rychlému odjezdu z Ukrajiny s tím, že riziko je příliš vysoké a v případě ruského útoku není šance, že by je ze země mohla evakuovat americká armáda. Podle dnešních zpráv ukrajinských médií Spojené státy též dočasně přesunují činnost svého zastupitelského úřadu z Kyjeva do Lvova.

Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov po telefonátu Putina s Bidenem uvedl, že americká hysterie ohledně Ukrajiny "dosáhla svého vrcholu". Moskva dlouhodobě popírá, že by se na Ukrajinu chystala zaútočit.

Zelenskyj na twitteru po dnešním telefonátu s americkým prezidentem napsal, že spolu hovořili o bezpečnosti, ekonomice, současných rizicích, sankcích a ruské agresi s tím, že detaily ohledně rozhovoru zveřejní později.

Ukrajinský prezident si v sobotu před novináři podle agentury AFP postěžoval, že americká varování před nadcházejí ruskou invazí vyvolávají paniku, která zemi nepomáhá. "Nejlepším přítelem našich nepřátel je panika v naší zemi, a tak veškeré informace, které vyvolávají jen paniku, nám nepomáhají," zdůraznil prezident. Současně připustil, že zmiňované hrozby skutečně existují.

Američtí činitelé dnes zopakovali Bidenova slova, vpád Ruska na Ukrajinu může přijít v jakoukoliv chvíli, nicméně není jasné, kdy přesně.