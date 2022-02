USA odmítly bezletovou zónu nad Ukrajinou, hrozila by válka s Ruskem

Washington - Spojené státy nepodpoří vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou, uvedla mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. Podle ní by tento krok znamenal válku USA s Ruskem. K vyhlášení bezletové zóny opakovaně vyzývají představitelé Ukrajiny, která pátým dnem čelí ruské invazi. Rusko dnes oznámilo, že nebe nad celou Ukrajinou ovládlo.

Americký prezident Joe Biden dal jasně najevo, že nemá v úmyslu vyslat americké vojáky do války s Ruskem, řekl podle agentury DPA Psakiová. Bezletová zóna by podle ní byla krokem tímto směrem.

"Vyžadovalo by to nasazení americké armády pro její vymáhání, což by znamenalo přímý konflikt, potenciálně přímý konflikt a potenciálně válku s Ruskem, do které se nechceme zapojit," řekla mluvčí o možnosti bezletové zóny nad Ukrajinou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes podle agentury Reuters řekl, že je načase zvážit zavedení bezletové zóny pro ruské rakety, letadla a vrtulníky. Stát by se tak podle něj mělo v reakci na ruské ostřelování města Charkov, kde dnes podle ukrajinských představitelů zahynulo 11 lidí a desítky dalších utrpěly zranění.

Zelenskyj ve svém videoposelství neupřesnil, jakým způsobem by se bezletová zóna měla zavést a kým by měla být vymáhána. Uvedl, že Rusko v uplynulých pěti dnech provedlo 56 raketových úderů a vypálilo 113 řízených střel proti Ukrajině.

Rusko oznámilo, že ovládlo nebe nad celou Ukrajinou. Celkově zasáhlo už 1114 vojenských objektů, zničilo 314 tanků a dalších obrněnců, 57 raketometů, 121 děl, 31 radiouzlů a 274 kusů speciální automobilové techniky, uvedl dnes mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.