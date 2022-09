USA nevydaly víza ruskému ministrovi, Rusko naléhá na víza pro Lavrova

Washington/Moskva - Spojené státy nevydaly víza ruskému ministrovi vnitra Vladimiru Kolokolcevovi a jeho delegaci, oznámila dnes agentura Interfax s odvoláním na ruského zástupce v Radě bezpečnosti OSN. Ministr a členové jeho delegace se měli v OSN zúčastnit vrcholné schůzky policejních náčelníků, uvedl velvyslanec Vasilij Něbenzja. Interfax v této souvislosti připomněl ruské naléhání, aby Američané vydali víza šéfovi ruské diplomacie Sergeji Lavrovovi na zářijové zasedání Valného shromáždění OSN.

"Kvůli počínání americké strany byla zrušena účast delegace ruského ministerstva vnitra vedené ministrem Vladimirem Kolokolcevem na (policejním) summitu. Ruská delegace prostě nedostala víza," řekl Něbenzja během setkání policejních náčelníků. Počínání USA označil za "flagrantní porušení povinností a závazků" plynoucích z dohody o sídle OSN v New Yorku.

O den dříve náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov prohlásil, že ruská strana žádala o víza s velkým předstihem.

Ještě dříve ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov prohlásil, že Rusko bude trvat na zajištění nerušeného příjezdu všech ruských představitelů na Valné shromáždění OSN, což určitě platí o cestě šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova na VS OSN. Velvyslanectví se kvůli tomu už obrátilo na Bílý dům a ministerstvo zahraničí USA s požadavkem, aby země, v níž se nachází sídlo OSN, okamžitě vydala víza ministrovi Lavrovovi a všem členům jeho delegace.

VS OSN má zasedat od 13. do 27. září, Lavrov by se chtěl zúčastnit všeobecné rozpravy, začínající 20. září.

Deník Kommersant připomněl, že USA zařadily Kolokolceva na svůj sankční seznam 6. dubna. Spolu s ministrem se na "černou listinu" dostal šéf správy ministerstva vnitra pro boj proti extremismu Timur Valiulin, šéf bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev a velitel ruské národní gardy Viktor Zolotov.

Na Lavrova a také na ruského prezidenta Vladimira Putina uvalily USA sankce krátce po únorovém vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Ještě dříve tak učinila Evropská unie, Británie a Kanada.