USA neoslabí podle Pompea své závazky vůči Ukrajině

Kyjev - Spojené státy neoslabí své závazky vůči Ukrajině a budou dál finančně podporovat zajištění ukrajinské bezpečnosti. Na tiskové konferenci v Kyjevě to dnes řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Washington bude také dál podporovat snahu Kyjeva o členství v Severoatlantické alianci, dodal.

Pompeo přicestoval na Ukrajinu na třetí pokus, upozorňují dnešní kyjevská média. Dvakrát odložená návštěva je podle nich velmi citlivá zejména proto, že Kongres právě v těchto dnech rozhoduje o osudu ústavní žaloby proti prezidentu Donaldu Trumpovi, obviněnému z obstrukcí a zneužití úřadu. Ukrajina v kauze proti své vůli sehrála ústřední roli.

Opoziční demokraté Trumpa loni v prosinci v rámci impeachmentu obvinili, že se pokusil přinutit Kyjev ke spolupráci ve volebním souboji s Joem Bidenem, pravděpodobným Trumpovým soupeřem v listopadových prezidentských volbách. V případu figuroval i Zelenskyj, jehož se údajně Trump loni v červenci v telefonickém rozhovoru snažil k podpoře svého volebního souboje přimět. Ukrajinský prezident pomoc neurčitě přislíbil.

Klíčovou otázkou v ukrajinské kauze byla americká vojenská pomoc, kterou Trump loni krátce pozastavil, aby posílil svůj tlak na Kyjev. Slíbil rovněž Zelenskému oficiální přijetí v Bílém domě, které se dodnes neuskutečnilo. Americká opozice považuje pozastavení pomoci ve výši přesahující 300 milionů dolarů za zradu Kyjeva v jeho boji s ruským agresorem a za důvod k ústavní žalobě.

Zelenskyj se dnes vyhnul v odpovědi na dotaz, do jaké míry poškodila nynější ústavní žaloba proti Trumpovi založená na "ukrajinské kauze" vztahy USA s Kyjevem. "Máme se Spojenými státy velmi dobré vztahy," reagoval na dotaz novinářů. Pompeo popřel, že by USA případnou Zelenského návštěvu ve Washingtonu spojovaly s volebním bojem v USA. Už před jednáním se Zelenským Pompeo řekl, že řeč o Bidenovi nebude. "Nestojí za to mluvit o jednotlivých osobách," řekl novinářům.

Zelenskyj dnes na tiskové konferenci vyzval Spojené státy, aby zesílily svůj vliv na řešení donbaské krize. "Jsme Spojeným státům vděčni za pevné stanovisko k válce v Donbasu a nezákonné anexi Krymu," řekl na tiskové konferenci. "Doufám, že USA se aktivněji zapojí do procesu mírového urovnání na východě Ukrajiny a na skoncování s okupací Krymu," konstatoval.