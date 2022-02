USA nařídily rodinám amerických vládních pracovníků opustit Bělorusko

Washington - Spojené státy nařídily rodinným příslušníkům amerických vládních pracovníků v Bělorusku, aby opustili zemi. Všem svým občanům rovněž nedoporučily cestovat do Běloruska. Pokyn přichází v době zvyšujícího se napětí mezi Západem a Ruskem kvůli Ukrajině a rovněž narůstající vojenské přítomnosti Ruska v Bělorusku.

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a nově též v Bělorusku desetitisíce vojáků a Kyjev, USA i některé další západní země tvrdí, že Moskva připravuje možnou invazi na Ukrajinu. Moskva, která v roce 2014 anektovala ukrajinský poloostrov Krym a podpořila proruské povstalce v Donbasu, ale popírá, že by chystala útok proti svému sousedovi. Rusové mimo jiné požadují, aby se NATO zavázalo nepřijmout Ukrajinu za členský stát aliance.

"Necestujte do Běloruska kvůli svévolnému vymáhání zákonů, riziku zadržení a neobvyklému hromadění ruských vojsk podél hranic Běloruska s Ukrajinou," uvedlo v pondělním prohlášení americké ministerstvo zahraničí. Současně nařídilo rodinám amerických vládních zaměstnanců v Bělorusku, aby opustily zemi.

Rusko vyslalo v uplynulých dnech vojáky do Běloruska, aby se tam začátkem tohoto měsíce zapojili do společného cvičení běloruské a ruské armády. Manévry se budou konat v blízkosti západní hranice Běloruska s Polskem a Litvou - členskými státy NATO - a také u jižních hranic s Ukrajinou. USA tvrdí, že Moskva chce do Běloruska vyslat přes 30.000 vojáků, nyní jich je tam podle informací Washingtonu zhruba 5000.

Již v polovině ledna americká vláda kvůli hrozící ruské invazi dala možnost postradatelným zaměstnancům americké diplomatické mise na Ukrajině, aby ze země odjeli. Rodiny zaměstnanců dostaly nařízeno zemi opustit.