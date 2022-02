USA nabídly Rusku možnost inspekce základen NATO, píše Bloomberg

Washington - Spojené státy sdělily Rusku, že jsou ochotny s ním diskutovat o způsobu, jak by si mohlo ověřit, že se na základnách NATO v Rumunsku a Polsku nenacházejí střely s plochou dráhou letu Tomahawk. A to v případě, pokud by Moskva byla ochotna sdílet podobné informace o některých svých vojenských základnách. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Bloomberg.

Cílem amerického návrhu je podle ní snaha rozptýlit obavy Moskvy, že by odpalovací zařízení mohla být použita proti Rusku. Jakákoliv dohoda by však byla možná teprve po diskuzi se spojenci, zejména s Polskem a Rumunskem, uvedl jeden ze zdrojů.

Na základnách v Polsku a Rumunsku nejsou útočné rakety, nicméně ruský prezident Vladimir Putin opakovaně naznačoval, že USA a NATO by mohly využít systémy protiraketové obrany Aegis Ashore k odpálení střel Tomahawk, protože oba druhy zbraní používají stejná odpalovací zařízení, píše Bloomberg. Severoatlantická aliance tvrdí, že Aegis slouží k čistě obranným účelům.

Rumunsko podle agentury trvá na tom, že je otevřeno inspekci ruských úředníků v zařízení na svém území, pokud Moskva splní podmínku reciprocity. Představitel obeznámený s postojem Polska Bloombergu řekl, že Varšava by mohla souhlasit s podobnou kontrolou výměnou za inspekce v ruské enklávě Kaliningrad, která sousedí s Polskem.

Bílý dům ani americké ministerstvo zahraničí se zatím ke zprávě nevyjádřily. Nicméně zdroj obeznámený se situací podle agentury Reuters uvedl, že Spojené státy nabídly pouze jednání o různých obavách Ruska, například o kontrole zbrojení.

Podle Bloombergu návrh odráží snahu Washingtonu najít s Moskvou společnou řeč v době rostoucího napětí mezi Západem a Ruskem v souvislosti s Ukrajinou. Moskva shromáždila u hranic s touto zemí desítky tisíc vojáků a Západ se obává možné ruské invaze. Rusko opakovaně popřelo, že by mělo v úmyslu zaútočit na Ukrajinu, nicméně Moskva požaduje po USA a NATO bezpečnostní záruky, mezi něž patří mimo jiné závazek, že se aliance nerozšíří na východ a nebude rozmísťovat útočné zbraně v blízkosti ruských hranic.