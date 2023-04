USA na Ukrajině budují síť senzorů pro případ jaderného útoku

Washington - Spojené státy na Ukrajině budují síť radiačních senzorů, která v případě útoku jadernou zbraní nebo takzvanou špinavou bombou dokáže zjistit, kdo za ním stál. Napsal to list The New York Times (NYT), podle něhož je jedním z hlavních cílů těchto snah, aby v případě, že Rusko odpálí na ukrajinském území radioaktivní zbraň, bylo možné jasně prokázat jeho vinu.

Experti se od začátku ruské invaze z loňského února obávají, jestli ruský prezident Vladimir Putin není připraven použít jaderné zbraně v boji, což by bylo poprvé od roku 1945, kdy je ve válce proti Japonsku nasadily Spojené státy. Nynější přípravy jsou podle deníku zatím nejjasnějším důkazem toho, že Washington podniká konkrétní kroky, aby se připravil i na tento nejhorší možný scénář ruské války proti Ukrajině.

Jedno ze specializovaných oddělení amerického Národního úřadu pro jadernou bezpečnost (NNSA) listu potvrdilo, že "v celém regionu" buduje síť atomových senzorů, které budou schopné "určit velikost, umístění a účinky jakéhokoli jaderného výbuchu", čímž Rusku znemožní na Ukrajině použít jaderné zbraně, aniž by se přišlo na to, že za útokem stálo.

Přicházelo by to v úvahu například, pokud by Moskva falešně obvinila Kyjev, že odpálil jadernou zbraň. Obavy z toho, že by Rusko mohlo použít jaderné zbraně opakovaně vzbudily některé výroky ruského prezidenta a třeba také loňské nepodložené tvrzení Moskvy o tom, že Ukrajina sestavuje špinavou bombu, tedy takovou, která po výbuchu zamoří okolí radioaktivním materiálem pomocí exploze konvenční výbušniny.

NYT také dříve informoval o tom, že loni v říjnu ruští vojenští velitelé probírali možnost použití taktické jaderné zbraně na Ukrajině. Washington před tím opakovaně varoval. Takový krok by podle něj byl "vážnou chybou" a znamenal by pro Rusko následky.

Nově instalované senzory by posloužily i v případě pohotovosti v některé z jaderných elektráren na území Ukrajiny. Jejich informace by bylo možné využít například k lepší ochraně veřejnosti.