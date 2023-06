USA mají zprostředkovat mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, řekl Trump

Washington - Je na čase, aby se Spojené státy pokusily zprostředkovat mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, uvedl v telefonickém rozhovoru s agenturou Reuters bývalý americký prezident Donald Trump. Nevyloučil přitom, že by Kyjev musel Rusku postoupit část svého území. Ukrajina, na kterou vojska Moskvy loni v únoru podnikla invazi, tuto variantu důrazně odmítá.

"Chci, aby lidé přestali kvůli téhle směšné válce umírat," řekl v rozhovoru Trump, který z Bílého domu odešel v roce 2021 poté, co prohrál volby se současným americkým prezidentem Joem Bidenem.

Zatímco současná americká administrativa a její spojenci z NATO po Moskvě požadují, aby se její vojáci stáhli z území, které okupují na východě Ukrajiny, Trump uvedl, že pokud by byl prezidentem, vše by bylo "předmětem jednání".

"Myslím, že by (Ukrajinci) měli právo ponechat si velkou část toho, co si vydobyli, a myslím, že by s tím souhlasilo i Rusko. Potřebujeme teď toho správného prostředníka nebo vyjednavače, kterého ale nemáme," řekl Trump. Dodal také, že si Ukrajinci za obranu své země "zaslouží velké uznání".

Jednání mezi Moskvou a Kyjevem skončila na mrtvém bodě loni na jaře, jen několik týdnů po začátku ruské invaze. Kreml nyní tvrdí, že Kyjev nemá zájem jednat o míru; Ukrajina uvádí, že mírové rozhovory budou možné pouze po stažení ruských vojsk z okupovaných oblastí.

Trump, kterého Reuters označuje jako "dlouholetého Putinova obdivovatele", uvedl, že pozici ruského prezidenta poškodil víkendový incident, při kterém žoldnéři Wagnerovy skupiny pod vedením svého šéfa Jevgenije Prigožina pochodovali na Moskvu. "Putin je tu stále, je stále silný, ale řekl bych, že byl určitě poněkud oslaben, alespoň v myslích mnoha lidí," řekl Trump. Pokud by ale byl ruský vůdce svržen, "nevíte, jaká by byla jeho alternativa. Mohlo by to být lepší, ale mohlo by to být i mnohem horší," uvedl americký exprezident.

Trump je nyní předním kandidátem na republikánskou prezidentskou nominaci do voleb v příštím roce. Za své administrativy podle Reuters navázal přátelství s Putinem a prohlásil o něm, že je "fajn".