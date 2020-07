USA mají přes 70.000 nakažených, Brazílie hlásí rekord

Washington/Brasília/Moskva/Berlín - Spojené státy ohlásily ve středu kolem 70.000 nových případů nákazy koronavirem a zhruba 1150 obětí. Brazílie zaznamenala za poslední den rekordních 67.860 nových nákaz. Počet případů v Latinské Americe překročil čtyři miliony. Rusko hlásí 5848 nových případů nákazy a 147 úmrtí během uplynulých 24 hodin. V Německu vzrostl za den počet případů nákazy o 569 a dosáhl 203.368. JAR hlásí rekordních 572 nových úmrtí.

USA registrují kolem 70.000 nových nákaz, počty úmrtí dál rostou

Epidemie nemoci covid-19 ve Spojených státech ani ve středu nejevila známky ústupu, když úřady v zemi ohlásily kolem 70.000 nových případů nákazy koronavirem a zhruba 1150 obětí. Čísla z různých zdrojů se mírně rozcházejí, podle analytiků z Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se počet nových infekcí devátým dnem v řadě držel nad hranicí 60.000. Kalifornie se po rekordním přírůstku nakažených stala státem s nejvyšší bilancí v USA.

JHU nejdříve v noci informovala o zhruba 64.000 nově odhalených nákazách a 1059 nahlášených úmrtích, v bilanci za celou středu pak ohlásila 71.695 infekcí a 1195 mrtvých. Deník The New York Times (NYT) a agentura Reuters uváděly s odvoláním na vlastní sběr dat o něco nižší čísla, která ovšem také potvrzovala znepokojivé trendy.

Podle Reuters v USA přírůstek bilance obětí podruhé za sebou převýšil 1100, což se naposledy stalo na sklonku května. Podle NYT průměr z uplynulého týdne narostl na 834 mrtvých denně, což je ovšem stále výrazně pod úrovní pozorovanou v dubnu. Souhrnné statistiky vzrostly na skoro 143.200 mrtvých a bezmála čtyři miliony nakažených.

Spojené státy jsou pandemií zdaleka nejpostiženější zemí na světě, pokud jde o absolutní výši oficiálních bilancí. V počtu nakažených je následují Brazílie (2,23 milionu) a Indie (1,19 milionu). S covidem-19 zemřelo po USA nejvíce lidí v Brazílii (přes 80.000) a Británii (přes 45.000).

Americkým státem s nejvyšší bilancí nákaz je od středy nejlidnatější Kalifornie. Zaznamenala rekordních 12.100 nových případů a s celkovými více než 421.000 se dostala před New York, který byl na jaře největším ohniskem šíření viru v USA.

V Kalifornii padl také rekord v denním součtu úmrtí spojených s covidem-19, kterých bylo nahlášeno 159. Nové maximum zaznamenal ve středu také Texas (197), více než stovku obětí evidovali za 24 hodin ještě na Floridě (140) a ve státě Ohio (106). V jednom z okresů na jihu Texasu za poslední týden denní počty mrtvých narostly na dvojnásobek a tamní krematoria nezvládají ihned pálit těla zesnulých. Samospráva na jejich skladování přidělila pět chladírenských vozů, v každém z nichž může být až 50 mrtvol, píše Reuters.

Americký prezident Donald Trump ve středu na svém briefingu v Bílém domě uvedl, že jednou z příčin nárůstu případů nákazy jsou demonstrace na protest proti rasismu a za policejní reformy. Experti na veřejné zdraví ale vývoj připisují spíše rušení karanténních opatření, které bylo na mnoha místech prováděno navzdory federálním doporučením. Trump rovněž zopakoval svou výzvu k dodržování hygienických opatření a nošení roušek, sám se s rouškou ale objevil na veřejnosti jen jednou, uvedla agentura AFP.

Na koronavirus byl nově pozitivně testován i zaměstnanec jídelny, který pracuje v Eisenhowerově budově, jež sousedí se sídlem prezidenta a v níž mají někteří zaměstnanci Bílého domu kanceláře.

V Brazílii přibylo rekordních 67.860 nákaz koronavirem

Brazílie zaznamenala za posledních 24 hodin rekordních 67.860 nových případů nákazy koronavirem. V úterý ohlásily brazilské úřady 41.008 nových infekcí, v pondělí jich bylo 20.257. Počet prokázaných případů nemoci covid-19 v Latinské Americe překonal čtyři miliony, na Brazílii z toho připadá 2.227.514 případů, informovala dnes agentura Reuters.

Bilance mrtvých se v Brazílii, která má 210 milionů obyvatel, zvýšila o 1284 na 82.771, sdělilo brazilské ministerstvo zdravotnictví.

Po Spojených státech s 3,89 milionu infikovaných je Brazílie druhou nejpostiženější zemí světa. V žebříčku americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) za nimi následují Indie, Rusko, Jihoafrická republika, Mexiko, Peru a Chile. Co do počtu mrtvých zůstávají na prvních dvou příčkách USA a Brazílie, třetí je ovšem Británie následovaná Mexikem, Itálií a Francií.

Počet nakažených koronavirem v Rusku se blíží 800.000

Rusko dnes oznámilo 5848 nových případů nákazy koronavirem a 147 úmrtí během uplynulých 24 hodin. O den dříve to bylo 5862 případů a 165 úmrtí. Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel od začátku pandemie nakazilo 795.038 lidí. Z nich 12.892 nákaze podlehlo, což představuje 1,62 procenta ze všech nakažených. Uvedla to dnes agentura TASS s odvoláním na operativní štáb.

Rusko je podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie monitoruje globálně, čtvrtou nejvíce zasaženou zemí světa z hlediska absolutního počtu případů, a to po Spojených státech, Brazílii a Indii. V absolutním počtu úmrtí je na 11. příčce. Pokud se ale vezme v úvahu počet mrtvých se zřetelem k počtu obyvatel, pak je Rusko podle JHU nyní až na 39. místě.

Ruské oficiální údaje budí zejména v západních médiích pochybnosti. Někteří demografové předpokládají, že přesnější obrázek vznikne až porovnáním letošních údajů o úmrtnosti s předchozími lety.

Německo hlásí 569 nových případů nákazy koronavirem

V Německu vzrostl za poslední den počet potvrzených případů nákazy koronavirem o 569 a dosáhl 203.368. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Přibylo také dalších šest pacientů, kteří s nemocí covid-19 zemřeli. Mrtvých je tak celkově 9101.

Reprodukční číslo ve středu kleslo na 0,89 z 1,04 v předchozím dni. To znamená, že jedna infikovaná osoba nakazí méně než jednu další osobu. Nejpostiženější spolkovou zemí zůstává Bavorsko, které hraničí s Českem.

Z hlediska počtu nakažených je Německo podle statistiky americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) celosvětově devatenácté, z hlediska počtu mrtvých s covidem-19 třinácté.

JAR hlásí rekordních 572 nových úmrtí

Jihoafrická republika ve středu zaznamenala rekordních 572 nových úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19. Je to nejvyšší denní nárůst obětí od chvíle, kdy se nákaza v zemi objevila, napsala dnes agentura AP. Celkově počet mrtvých dosáhl 5940.

Jihoafrická republika je jednou z pěti zemí na světě, ve kterých nyní přibývá nejvíce nakažených. Celkově počet infikovaných v africkém státě s asi 60 miliony obyvatel dosáhl již téměř 400.000. Jde o více než polovinu všech případů na africkém kontinentu.

Obavy v souvislosti s vývojem v Jihoafrické republice i dalších afrických zemích vyjádřila již před pár dny Světová zdravotnická organizace (WHO). Dosavadní vývoj v Jihoafrické republice by podle krizového experta WHO Michaela Ryana "bohužel mohl sloužit jako předzvěst" a "varování před tím, co čeká zbytek Afriky". "Jihoafrická republika prochází velmi, velmi vážnou situací. Myslím, že je to opravdu předznamenáním toho, čemu by mohl kontinent čelit, pokud nebudou zavedena další nutná opatření a nebude poskytnuta další podpora," uvedl.