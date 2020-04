USA mají přes 10.000 obětí koronaviru, v Kanadě se omezuje pohyb

Washington - Spojené státy se přiblížily k hranici 340.000 nakažených koronavirem a podle agentury Reuters již přesáhly 10.000 obětí, americký prezident Donald Trump se ale domnívá, že situace se začíná zlepšovat. Sousední Kanada podle americké Univerzity Johnse Hopkinse eviduje asi 16.000 nakažených, z nichž přes 280 nemoci podlehlo.

Nejhůře postižený americký stát New York v neděli poprvé ohlásil mírný pokles počtu úmrtí oproti předchozímu dni - 594 úmrtí za sobotu. Podobný údaj oznámil New York i dnes, konkrétně 599 úmrtí za neděli. Místní představitelé se s poukazem na lepšící se čísla domnívají, že nákaza je v New Yorku na vrcholu, či se k němu přiblížila.

Podobný názor má i Trump. "Možná je to dobré znamení," řekl Trump novinářům. "Začínáme vidět světlo na konci tunelu," poznamenal. Američtí činitelé se však shodují v tom, že zemi čekají ještě těžké týdny. Na to upozornil i Trump.

Boj s koronavirem znamená velkou zátěž pro nemocnice, které se potýkají s nedostatkem plicních ventilátorů i ochranných prostředků pro zdravotníky. Respirátorů a ochranných masek je ve světě nedostatek, což vedlo k vzájemnému obviňování zemí ze snah tento materiál vykoupit na úkor jiných států. Takové obvinění zaznělo i od berlínského radního pro oblast vnitra Andrease Geisela, který tvrdí, že 200.000 respirátorů pro berlínskou policii bylo zkonfiskováno v Bangkoku pro americkou vládu. USA toto obvinění odmítly.

Některé americké nemocnice se kvůli koronavirové krizi potýkají vedle potíží se zásobováním i s finančními problémy, protože přišly o zdroje příjmů, kterými jsou například operace na žádost pacientů. Řada klinik proto musela z úsporných důvodů nařídit části personálu dovolenou a ostatním zkrátit úvazky.

Koronavirus doléhá i na vnitropolitickou scénu USA. Ochromen byl výběr prezidentského kandidáta Demokratické strany, který se v listopadu postaví republikánu Trumpovi. Bývalý viceprezident a největší favorit na zisk demokratické kandidatury Joe Biden prohlásil, že letní nominační sjezd Demokratické strany, který zvolí Trumpova protikandidáta, se možná bude muset odehrát na internetu. Vedení strany přitom již minulý týden rozhodlo, že akci s mnohatisícovou účastí kvůli koronaviru přesune z července na srpen.

Na úkor federálních politiků nyní v USA roste popularita guvernérů jednotlivých států, obzvláště pak států Ohio, New York, Kalifornie, Kentucky či Rhode Island. Jejich tisková prohlášení, na kterých hovoří o vývoji pandemie v daném státě, vysílají televize po celých USA.

Část států USA již před časem ve snaze zastavit šíření infekce zavedla kontroly na vnitřních hranicích a přistoupila k omezení volného pohybu. K podobným opatřením se uchýlila i část kanadských provincií a teritorií, což podle kritiků nemusí být ve shodě s kanadskou ústavou. Ta totiž každému občanovi i držiteli trvalého pobytu zaručuje volný pohyb po celé zemi včetně práva usadit se kdekoli na kanadském území. Kanadskou federaci tvoří deset provincií a tři spolková teritoria. Kanadská televize CBC uvedla, že prozatím ke kontrolám a cestovním omezením přistoupilo osm těchto správních jednotek.

Následky koronaviru tvrdě doléhají i na hospodářství. Evropští a američtí výrobci aut by podle odhadů společnosti AutoAnalysis mohli na tržbách přijít až o 100 miliard dolarů (2,6 bilionu Kč), pokud zůstanou továrny po obou stranách Atlantiku zavřené do konce dubna.

Americký prezident Donald Trump vyjádřil naději, že Spojené státy "začínají vidět světlo na konci tunelu" v některých ohniscích koronavirové nákazy. Uvedla to dnes agentura Reuters.

Nejhůře postižený americký stát New York v neděli poprvé ohlásil mírný pokles počtu úmrtí oproti předchozímu dni. Ale stále šlo o téměř 600 úmrtí a více než 8300 nových případů.

"Možná je to dobré znamení," řekl Trump novinářům. "Začínáme vidět světlo na konci tunelu," poznamenal. Ale dodal, že se tím nelze těšit v době, kdy umírá tolik lidí.

Spojené státy čelí v koronavirové krizi kritické době. "Tohle bude náš Pearl Harbor, naše 11. září, jen to nebude omezené na jedno místo. Bude se to dít po celé zemi. A chci, aby to Amerika pochopila," varoval v neděli s odkazem na příští týdny šéf americké zdravotnické služby Jerome Adams a vyzval všechny guvernéry, aby ve svých státech omezili pohyb obyvatel nejméně na týden, ideálně však na 30 dní. Spojené státy evidují již přes 324.000 lidí s koronavirem, nejvíce na světě. Experti Bílého domu předpověděli, že během pandemie by mohlo zemřít 100.000 až 240.000 Američanů. Nejnovější údaje ale podle Trumpa naznačují, že tyto odhady mohly být nadhodnocené.

Trump také popřál brzké uzdravení britskému premiéru Borisi Johnsonovi, který v neděli musel být převezen do nemocnice kvůli tomu, že u něho příznaky nemoci covid-19 přetrvávají i deset dnů poté, co měl pozitivní test. "Všichni Američané se za něj modlí. Je to můj přítel a skvělý člověk, vynikající vůdce," řekl americký prezident. "Jsem přesvědčen, že to dobře dopadne. Je to silný muž, silná osobnost," dodal.

Premiérův úřad označil nedělní hospitalizaci za preventivní opatření, během kterého se má Johnson podrobit "rutinným testům".