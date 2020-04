USA mají podle Worldometer 800.000 nakažených

Washington - Spojené státy dnes překonaly hranici 800.000 osob nakažených koronavirem. Vyplývá to ze statistiky portálu Worldometer. Podle propočtu americké Univerzity Johnse Hopkinse se USA této bilanci blíží. Celková čísla nicméně naznačují, že situace v zemi se začíná stabilizovat. To dokládají i aktuální údaje ze státu New York, který je v rámci USA hlavním ohniskem epidemie. Za posledních 24 hodin v něm opět přibylo méně než 500 mrtvých. Newyorský guvernér Andrew Cuomo dnes tuto informaci označil za dobrou. "Definice toho, co je dobré, se ale změnila," řekl Cuomo. Dobré podle něj znamená to, co není strašné.

Spojené státy, kde žije zhruba 330 milionů lidí, jsou koronavirem nejhůře postiženou zemí v počtu obětí i v počtu nakažených. Worldometer uvádí, že v USA komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo přes 43.600 infikovaných, JHU eviduje zhruba 42.500 mrtvých. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které spadá pod ministerstvo zdravotnictví, uvádí 746.600 infikovaných, z nichž 39.083 zemřelo. K rozdílu CDC poznamenává, že může vzniknout rozdílným postupem, kterým jednotlivé státy údaje o nákaze hlásí.

Hlavním ohniskem nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje, je v USA devatenáctimilionový stát New York, především jeho stejnojmenné velkoměsto s 8,4 milionu obyvatel. Cuomo v pondělí oznámil, že za uplynulý den v tomto státě zemřelo 478 infikovaných lidí, což bylo nejméně za poslední dva týdny. Dnes guvernér prohlásil, že bilance obětí se nadále drží pod 500, neboť za uplynulý den zemřelo 481 infikovaných.

"To je dobré. Definice toho, co je dobré, se ale změnila," řekl Cuomo. Dobré podle něj nyní znamená to, co není strašné. V době největšího šíření koronaviru stát New York hlásil denně takřka 800 mrtvých.