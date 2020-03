USA mají podle CNN 1000 případů onemocnění koronavirem

Muž s respirátorem v metru v New Yorku na snímku z 9. března 2020.

Muž s respirátorem v metru v New Yorku na snímku z 9. března 2020. ČTK/AP/John Minchillo

New York/Tokio/Soul - Spojené státy mají podle CNN již 1000 případů onemocnění novým koronavirem. Od neděle se počet zdvojnásobil. Na nemoc zde zemřelo 31 osob. V Japonsku v úterý přibylo 59 nových případů. To je největší denní nárůst od vypuknutí onemocnění v zemi. Počet nově nakažených v Jižní Koreji opět výrazně vzrostl, o 242 na celkem 7755 případů. Předchozí den byl nejnižší za 11 dní.

Počet případů onemocnění novým koronavirem ve Spojených státech dosáhl podle výpočtu americké televize CNN 1000. Počet zjištěných případů se od neděle zdvojnásobil. Na nemoc zatím zemřelo 31 osob.

Nemoc byla potvrzena zhruba ve třech čtvrtinách amerických států. Nejvíce postiženým nadále zůstává stát Washington, kde bylo doposud oznámeno 273 případů nemoci a 24 osob zemřelo. Víc než 100 případů mají Kalifornie a New York a Massachusetts 92. Zdejší guvernér vyhlásil stav nouze. První případ také potvrdil Michigan.

Zástupci Kongresu a Bílého domu v úterý jednali opatřeních na podporu americké ekonomiky a zmírnění dopadů onemocnění na ekonomiku i běžné Američany. Na konkrétních opatřeních se zatím nedohodli. Hlavním bodem vládního návrhu balíčku opatření, který by musel Kongres schválit, je snížení daně z příjmu. Není však jasné, jak rozsáhlé snížení by mělo být, ani zda by se jednalo jen o dočasné opatření. Úředníci Bílého domu také navrhují kroky na pomoc malým podnikům a zaměstnancům, včetně těch, kteří nedostávají placenou nemocenskou. Americký prezident Donald Trump se má dnes setkat s představiteli bank.

Trump se v úterý také setkal s republikánskými zákonodárci a opět bagatelizoval rizika šíření koronaviru.

Někteří republikánští senátoři se domnívají, že případná dohoda o pomoci by mohla zahrnovat daňovou úlevu 300 miliard USD (6,8 bilionu Kč), která by pomohla lidem platit nájemné a hypotéky, nebo platby účtů za zdravotní péči, pokud by pracovaní doba rodinných příslušníků byla v době nemoci zkrácena.

Demokraté obviňují Trumpa, že je více zaměřen na zmírnění nervozity na Wall Street, než na ochranu lidí před zdravotními a ekonomickými dopady rychle se šířící epidemie. Bílý dům je viněn z nedostatečné přípravy na nemoc a pomalého testování na nový koronavirus. Demokraté také tlačí na placenou nemocenskou a rozšíření bezplatného testování, uvedla agentura Reuters.

Japonsko má největší nárůst počtu nově nakažených

V Japonsku bylo v úterý potvrzeno 59 nových případů onemocnění koronavirem. To je největší jednodenní nárůst od vypuknutí onemocnění, uvedla japonská televizní stanice NHK. Celkem je v zemi evidováno 1278 případů nové nákazy, včetně 696 nakažených na lodi Diamond Princess, kterou japonské úřady vzaly do karantény. Australská vláda nově představila zdravotní balíček pro boj s koronavirem a prodloužila zákaz cest do Itálie, napsala agentura Reuters.

Dnes byl v Japonsku nově potvrzen jeden nový případ onemocnění, a to v západní prefektuře Hjógo. Nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, v zemi podlehlo 19 osob, včetně sedmi z výletní lodi.

Australský premiér Scott Morrison představil balíček zdravotnických opatření za 2,4 miliardy australských dolarů (35,3 miliardy Kč). Ten zahrnuje zřízení klinik pro lidi s vysokými teplotami a zařízení pro bezplatné konzultace s lékaři prostřednictvím videohovoru.

Japonsko od vypuknutí onemocnění uzavřelo školy, zoologické zahrady, zábavní parky a drasticky omezilo veřejné akce. Ukazuje se však, že se onemocnění šíří na meších akcích, včetně restaurací a malých hudebních klubů. V Ósace se jako hlavní místa přenosu onemocnění ukázaly být čtyři malé hudební kluby. První případ se ve městě objevil 27. února a do úterý jich zde bylo 73, z toho 58 jich navštívilo čtyři menší hudební akce.

Jižní Korea má 242 nových případů onemocnění

Počet nových případů onemocnění koronavirem v Jižní Koreji opět výrazně vzrostl, když předchozí den byl počet nových případů nejnižší za 11 dní. Země dnes oznámila nově potvrzených 242 případů onemocnění COVID-19, v úterý jen 35. Celkem již v zemi onemocnělo 7755 osob, uvedlo jihokorejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Počet úmrtí stoupl o šest na 60. Korea má v Asii nejvyšší počet onemocnění po pevninské Číně.

Většina nových onemocnění je z jihovýchodního města Tegu a okolního regionu. Ze Soulu bylo oznámeno 52 nových případů, což je zatím nejvyšší denní nárůst v hlavním městě. Soul má zatím celkem 190 nemocných, upozornila agentura DPA.

Více než 60 procent dosud zaznamenaných onemocnění v zemi souvisí s kontroverzním náboženským hnutím Sinčchondži, které je silně zastoupené v Tegu a má spojení s Čínou.

Pevninská Čína má 24 nových případů a 22 úmrtí

Pevninská Čína hlásí 24 nově potvrzených případů onemocnění COVID-19. Celkem již bylo v zemi oznámeno 80.778 případů nemoci způsobené novým koronavirem. Počet mrtvých v úterý stoupl o 22 na celkem 3158. Oznámila to dnes národní zdravotnická komise.

Počet nově nakažených v pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, v posledních čtyřech dnech klesal. Údaj za úterý se však proti předchozímu dni mírně zvýšil z 19 případů o den dříve. Z nově nakažených si jich však deset přivezlo nemoc ze zahraničí. Celkem tak počet osob v Číně, které se nakazily v zahraničí, stoupl na 79.

Všechny nové oběti jsou z centrální provinci Chu-pej, epicentra onemocnění. Z toho v hlavním městě provincie Wu-chan zemřelo nově 19 osob, napsala agentura Reuters.

Čínská státní televize oznámila, že v Pekingu je nově šest nových případů. Z toho pět nových pacientů přicestovalo do Pekingu z Itálie a jeden ze Spojených států. Televize však neuvedla, zda jsou to Číňané nebo cizinci. Další dva dovezené případy hlásí Šanghaj a po jednom provincie Šan-tung a Kan-su.

Írán: Lékaři, kteří zemřou v boji s COVID-19, jsou mučedníci

Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí oznámil, že Írán bude prohlašovat zdravotní sestry a lékaře, kteří zemřou v boji s koronavirem, za mučedníky. Označení podle agentury AP má jejich rodinám zajistit finanční podporu.

Stále stoupající počet obětí koronaviru v Íránu naznačuje, že krize zatím zdaleka nebyla zažehnána. Podle úterní bilance nemoci COVID-19 v islámské republice podlehlo už 291 lidí a 8042 se nakazilo. Experti se však obávají, že země neinformuje o celém rozsahu nákazy. Írán je nejvíce koronavirem postiženou zemí na Blízkém východě.

Rodiny "mučedníků", což je označení, jež většinou dostávají íránští vojáci a příslušníci bezpečnostních složek, kteří zahynuli v akci, dostávají od státu finanční podporu. Cílem zvláštního titulu je také přisoudit náboženskou důležitost boji za šíitskou teokracii, uvedla AP.

Íránská státní agentura IRNA mezitím informovala, že se v Íránu začala šířit fáma, že koronavirus lze vyléčit alkoholem, načež na otravu podomácku vyrobeným alkoholem v jihoíránském Ahvázu zemřelo 37 lidí a 270 skončilo v nemocnici. Alkohol byl podle íránských médií kontaminovaný metanolem.