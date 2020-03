USA mají nejvíce nakažených na světě, Trump pro zmírnění restrikcí

New York - Spojené státy mají nyní nejvíce potvrzených případů nákazy koronavirem na světě, uvedla to na svém webu Univerzita Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie monitoruje. Podle údajů univerzity počet nakažených Američanů dosáhl 82.404, zatímco Čína má 81.782 nakažených obyvatel a Itálie 80.589 případů. Americký prezident Donald Trump se znovu vyslovil pro uvolnění restrikcí vyvolaných nákazou koronavirem.

Ještě dříve ke stejnému závěru dospěl americký list The New York Times. Podle jeho údajů se v USA nakazilo přinejmenším 81.578 lidí, což je podle deníku více než v Číně, Itálii či jiné zemi. Více než tisíc Američanů, podle listu 1180, podlehlo nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. Jiné zdroje ale uvádějí mírně odlišné počty. Například Hopkinsova univerzita udává 1178 obětí infekce.

NYT se odvolává na údaje, které získává od federálních, státních a místních úřadů v USA. Skoro polovina případů, 37.258, podle NYT připadá na stát New York, který si podle listu počíná "zvláště agresivně" při testování.

Prezident Donald Trump na dotaz ohledně amerického prvenství v rychle rostoucím počtu infikovaných podle agentury AFP odpověděl, že to svědčí o amerických schopnostech uskutečňovat testy a také to zpochybňuje údaje poskytované Pekingem. Trump také uvedl, že by měl v noci na pátek telefonicky hovořit se svým čínským protějškem.

Trump navzdory šíření nákazy nabádá ke zmírnění restrikcí

Americký prezident Donald Trump se znovu vyslovil pro uvolnění restrikcí vyvolaných nákazou koronavirem, která v USA nabývá znepokojivých rozměrů. V rozhovoru s televizí Fox News uvedl, že například v zemědělských oblastech amerického středozápadu "můžeme začít otevírat regiony a nechat je žít, než se otevře celá země".

Federální úřady podle Trumpa pracují na směrnicích, podle nichž by bylo možné vyhodnocovat riziko šíření viru v jednotlivých okresech. Bílý dům zaslal dopis guvernérům amerických států, jenž jim umožňuje samostatně rozhodnout o rozsahu nezbytných omezení. Státy a města mají pravomoc určit, zda a kdy omezující opatření zavést, upravit nebo zrušit, uvedl Trump.

Bílý dům minulý týden vydal doporučení, podle něhož by se Američané po dobu 15 dnů měli vyhýbat těsnějším sociálním kontaktům. Mnoho amerických států vydalo formou závazného příkazu vlastní nařízení, která jsou mnohdy přísnější. Podle Deborah Birxové, která řídí prezidentský krizový štáb, se na dalších doporučeních pracuje. "Chceme vydávat velmi cílená doporučení, spíš než všeobecné plošné zákazy," řekla Birxová. O omezení vnitrostátní dopravy se neuvažuje.

Trump guvernérům vzkázal, že regionální rozdílnosti v šíření nákazy je třeba respektovat, ale podnikání nelze zastavit. "Musíme to dělat chytře. Nezlobte se, ale zemi musíme otevřít," citovala prezidenta agentura AP. Trump rovněž zpochybnil zoufalý apel guvernéra státu New York Andrewa Cuoma, který varoval před kritickým nedostatkem ventilátorů. "Nevěřím, že potřebujete 30.000 nebo 40.000 ventilátorů," řekl prezident guvernérovi, jehož stát je největším ohniskem nákazy v USA.

Trump počátkem týdne prohlásil, že by uvítal odstranění karanténních kroků do Velikonoc. Jeho slova vyvolala odpor hlavního amerického epidemiologa Anthonyho Fauciho. "O časovém plánu nerozhodujete vy, rozhoduje o něm virus," vzkázal Fauci Trumpovi. Stanovisko prezidenta pak vysvětlila jeho poradkyně Kellyanne Conwayová, podle níž Trump svým výrokem chtěl v lidech posílit naději.